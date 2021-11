SEGA vient de mettre à jour les chiffres de ventes et de fréquentation de ses principales séries. Ces informations ont été diffusées dans l’Integrated Report de SEGA Sammy pour l’année 2021. Cela permet de faire le point sur la situation des principales licences japonaises de l’éditeur comme Sonic, Yakuza, Persona, Puyo Puyo. Mais pas que. Ses grosses séries sur PC comme Total War ou encore Football Manager sont également concernées.

Sonic... Boom

Sans surprise, Sonic reste le roi chez SEGA. Depuis la sortie du premier Sonic the Hedgehog en 1991, la série totalise 1,38 milliard de jeux vendus ou téléchargés. L’éditeur précise cependant que ce chiffre comprend à la fois les jeux vendus ainsi que les téléchargements de titres free-to-play. Un coup d’œil sur l’Integrated Report 2020 montre qu’il y a eu une hausse de 240 millions en un an.

SEGA n’ayant pas vendu 240 millions de jeux Sonic en un an, cette hausse doit être en grande partie liée aux téléchargements de free-to-play. Quoi qu’il en soit, la popularité du hérisson bleu à l’échelle mondiale reste incontestable. Et l’arrivée de nouveaux titres ainsi que de la suite du film devraient permettre à Sonic de rester sur le devant de la scène.

Puyo Puyo en est de son côté à 35 millions depuis le rachat de la licence par SEGA en 1998. Ce total comprend les ventes de jeux, les téléchargements de F2P ainsi que les ID enregistrés sur les bornes d’Arcade. La hausse est de trois millions depuis la diffusion par SEGA du rapport de l’année dernière.

Yakuza, une série de SEGA qui se porte bien

La série des Yakuza a connu un grand coup d’accélérateur en un an. Fin 2020, la série créée par Toshihiro Nagoshi cumulait 14 millions d’exemplaires vendus (jeux physiques et dématérialisés inclus). Un an plus tard, ce total est de 17 millions. La multiplication des plates-formes sur lesquelles sont disponibles les Yakuza ainsi que leur disponibilité sur le Xbox Game Pass a très certainement contribué à cette hausse des statistiques.

Plus discrète en occident, la série des Sakura Wars a elle aussi connu une hausse de ses chiffres. Ses ventes de jeux et téléchargements de F2P sont passées de 4,1 à 5,7 millions en un an.

Détail intéressant, Virtua Fighter fait ici son entrée sur le tableau. La célèbre série de jeux de combat était en effet absente du document diffusé fin 2020. La sortie en juin dernier de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown n’y est certainement pas pour rien. Selon SEGA, Virtua Fighter en est donc à plus de 18 millions. Il est ici aussi question des ventes de jeux, les téléchargements de F2P ainsi que des ID enregistrés sur les bornes d’Arcade.

Pour terminer avec les jeux SEGA First Party, un mot sur la fréquentation des jeux Phantasy Star. Fin 2020, Phantasy Star Online 2 comptait 5,5 millions d’utilisateurs rien qu’au Japon. En cette fin d’année 2021, Phantasy Star Online 2 et Phantasy Star Online 2 New Genesis comptabilisent 9 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Atlus dans l'bus !

À noter également que SEGA découpe son tableau en trois catégories. La première concerne les licences qu’il a créées. La deuxième correspond à celles qu’il a achetées et la troisième aux licences Third Party qu’il exploite. Du côté de la deuxième catégorie, les licences Atlus et PC sont logiquement mises en avant.

La série des Shin Megami Tensei, lancée en 1992, en est désormais à 17,7 millions de jeux vendus ou téléchargés (téléchargements de jeux F2P inclus). Ce total était à 17,4 millions fin 2020, ce qui montre une hausse modeste. Avec la sortie sur Switch de Shin Megami Tensei V dans quelques jours, il y a fort à parier que ce total va bondir au cours de l’année à venir.

Autre star côté Atlus, la série des Persona. Cette dernière atteint désormais les 15 millions de jeux vendus (ventes dématérialisées incluses) depuis 1996. Malgré l’absence de nouvelles sorties depuis la fin du mois de décembre 2021, près de 2 millions de Persona supplémentaires ont été vendus en un an. En effet, le document officiel de SEGA pour 2020 donnait un total de 13,1 millions de Persona vendus ou téléchargés.

Sur PC, des séries et un secteur clés pour SEGA

Dans le monde du PC, les hausses se mesurent également en millions. En ce mois de novembre 2021, la série des Total War en est à 37,8 millions de jeux vendus (exemplaires numériques inclus). Cela représente une hausse de 3,5 millions depuis fin 2020.

La licence Football Manager continue elle aussi de jouir d’une grande popularité. L’Integrated Report 2021 la place à 24 millions de jeux vendus (exemplaires dématérialisés inclus). La hausse est ici de 2 millions d’exemplaires en un an.

Pour ce qui est de la troisième et dernière catégorie, la série des Hatsune Miku sort du lot. SEGA parle en effet de 11,5 millions de jeux vendus ou téléchargés (F2P inclus) depuis 2009. Le bond en un an est considérable ici aussi puisque ce total était de 6,4 millions fin 2020.

Comme l’indiquent tous ces chiffres, les ventes de jeux de SEGA d’une année sur l’autre ne reposent pas que sur les nouvelles sorties. L’éditeur explique par ailleurs que les ventes de jeux issues de son catalogue sont en hausse. Ces dernières sont selon lui un des piliers majeurs de ses performances commerciales.

SEGA estime par ailleurs que la croissance du marché des services de jeu par abonnement va contribuer à populariser encore davantage ses jeux. Il s’attend à ce que ses productions soient exploitées plus longuement à l’avenir grâce à cela.

Que vous inspirent ces statistiques de ventes et de popularité des licences SEGA ? Certaines vous surprennent-elles ? Que peut faire l’éditeur japonais pour booster encore plus la popularité de ses séries selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.