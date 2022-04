Si vous souhaitez posséder d'anciens jeux Sonic en numérique, le temps joue contre vous. En effet, à l'approche de la compilation Origins, SEGA prendre une décision radicale : l'éditeur retirera 5 jeux de la vente. Définitivement.

Des jeux Sonic bientôt indisponibles

Le 20 mai 2022, SEGA va donc supprimer plusieurs titres du hérisson bleu sur les stores consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) et PC. Les softs touchés par cette annonce sont Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Soit tous les épisodes qui auront des portages flambant neufs dans les prochaines semaines. Néanmoins, l'éditeur japonais ne s'en cache pas et assume ce choix.

Ce retrait du marché dématérialisé signifie qu'il ne sera plus possible d'acquérir les jeux en question à l'unité. De ce fait, le seul moyen de les obtenir à terme sera de passer par les compilations déjà existantes... comme sur Nintendo Switch.

Sonic the Hedgehog 1 et 2 seront toujours disponibles sur Nintendo Switch par le biais de la gamme SEGA AGES sur Nintendo Switch tandis que Sonic the Hedgehog 2 sera quant à lui toujours accessible dans la section SEGA Mega Drive de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Si vous voulez un épisode en particulier et peut-être à petit prix, ça peut valoir le coup de faire un tour sur les différentes boutiques en ligne (PS Store, Microsoft et Nintendo Store, Steam...).

Une compilation nouvelle génération

Pour rappel, Sonic Origins sera disponible le 23 juin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les jeux auront deux modes d'affichages (le rétro et le moderne avec une résolution supérieure), des missions plus difficiles, plusieurs personnages jouables ainsi qu'un "Special Stage". Les versions les plus chères contiendront en plus le mode miroir d'entrée, des anneaux, des musiques ou encore la possibilité de basculer sur le format Letter Box.