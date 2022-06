Disponible depuis le 23 juin, Sonic Origins n'est pas au goût de tout le monde et surtout pas de l'un des développeurs. Celui-ci a dévoilé les coulisses d'un jeu buggé qui aurait dû être repoussé.

Le lancement de la compilation rétro Sonic Origins ne se passe pas comme prévu. Quelques heures après la sortie, Simon Thomley, co-fondateur de Headcannon Games, est mécontent du résultat. En cause, une version finale trop bâclée selon lui.

C'est frustrant. Je ne vais pas mentir en disant qu'il n'y avait pas de problèmes dans la version fournie à SEGA, mais ce qu'il y a dans Sonic Origins n'est non plus ce que nous leur avons soumis. L'intégration a introduit des bugs dont la logique voudrait qu'ils soient de notre responsabilité, mais beaucoup d'entre eux ne le sont pas. En ce qui concerne Origins, nous étions des outsiders créant un projet séparé qui a ensuite été transformé en quelque chose de totalement différent.

Nous savions dès le début qu'il y aurait des délais très serrés et nous avons travaillé d'arrache-pied pour les respecter. Afin que ce projet puisse être réalisé et sortir. Encore une fois, je peux assumer la responsabilité de mes erreurs et celles de mon équipe. Il y en a eu. Des erreurs réelles, des omissions, des choses que nous avons remarquées mais que nous n'avons pas été autorisés à corriger vers la fin. Ce n'est absolument pas parfait et ça vient en partie de nous.