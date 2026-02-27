Le prochain gros jeu principal de la licence Sonic devrait enfin bientôt donner de ses nouvelles, si l'on en croit un récent leak. Bien que SEGA ait tendance à sortir un nouveau jeu en lien avec le hérisson chaque année, comme par exemple Racing CrossWorlds en 2025, les épisodes principaux de la franchise demandent généralement un temps de développement plus lent. Mais tout vient à point à qui sait attendre, même pour le très véloce hérisson bleu, et sa prochaine aventure ne devrait plus se faire désirer trop longtemps.

Nouveau leak à Green Hill pour la prochaine grande aventure de Sonic

Après Sonic Frontiers en 2022, qui a transposé la vitesse fulgurante caractéristique de la série dans un monde ouvert (ou plutôt des zone ouvertes, comme l'a précisé SEGA). Pour ceux qui ont apprécié Frontiers, il semblerait que le prochain jeu mettant en avant le célèbre hérisson bleu partage de nombreux points communs avec ce titre. C'est en tout cas ce qu'avait révelé l'insider NateTheHate le mois dernier quand un utilisateur X.com lui a demandé s'il avait du nouveau sur ce sujet.

Un mois plus tard, un autre fan de Sonic a encore posé une question à NateTheHate concernant le prochain gros jeu de la franchise. Comme on pouvait s'en douter compte tenu du rythme à peu près annuel maintenu par SEGA, un titre à l'effigie du hérisson bleu est à prévoir cette année. Selon l'insider, 2026 pourrait cependant marquer l'annonce du prochain gros titre, a priori similaire à Frontiers. « Je m'attends à une annonce cette année, mais je ne suis en revanche pas certain de la date de sortie exacte ».

De ce fait, il n'est pas totalement exclu que ce fameux prochain gros jeu Sonic, qui pourrait prendre la forme de Frontiers 2, fasse l'objet d'une annonce à l'occasion du Summer Game Fest 2026, période propice pour des annonces de la part de SEGA. Que le géant japonais en profite pour indiquer qu'il arrivera plus tard dans la même année, ou plus tard, reste cependant à vérifier. Il s'agirait toutefois d'un beau cadeau d'anniversaire pour la célèbre mascotte, qui pour rappel célèbre cette année son 35ème anniversaire.

Source : NateTheHate sur X.com