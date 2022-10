Depuis son annonce, Sonic Frontiers ne cesse de faire parler de lui en mal. On a d'abord accusé le titre d'être mou, puis d'être trop silencieux avec l'absence de musiques dans une vidéo de gameplay. Force est de constater que les dernières vidéos semblent largement se rattraper sur ces deux points. La vidéo de cette news qui vient de fuiter en atteste un peu plus.

Sonic Frontiers fait fuiter ses combats

La castagne dans Sonic Frontiers

La vidéo en question de Sonic Frontiers est semi-officielle, car il s'agit bien d'une vidéo de l'éditeur mais qui a été dévoilée trop tôt comme l'explique un utilisateur du forum resetera au nom de Ryuman. Voyez plutôt :

Cette information a fait le tour du web ces dernières heures, alors j'ai pensé créer un fil de discussion. Il semble que Sega ait diffusé une deuxième bande-annonce de Sonic Frontiers (première bande-annonce générale ici), cette fois-ci axée sur tous les outils de l'arsenal de combat de Sonic. Il semble que la bande-annonce a été téléchargée trop tôt ou qu'il pourrait y avoir un problème avec la très brève instance d'éléments HUD, car elle a été privatisée. La vidéo actuellement intégrée est un reupload d'un fan, je la remplacerai par la vidéo officielle lorsqu'elle sera rendue publique. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à montrer pour l'instant, mais c'est quand même une bonne vidéo pour ceux qui sont curieux de voir comment l'action se déroulera. La vidéo montre le contenu du Digital Deluxe, y compris un nouveau set cosmétique qui donne à Sonic des bottes et des gants en cuir brun. Parfait pour l'extérieur, je suppose.

De notre coté on trouve les combats assez dynamiques, du moins beaucoup plus que dans les vidéos précédentes. Pour mémoire, Sonic Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Que pensez-vous des combats du jeu ? Cette vidéo vous rassure t-elle un peu ?