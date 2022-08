Montré à maintes reprises cet été lors du Summer Game Fest 222, Sonic Frontiers a reçu un accueil pour le moins mitigé. Pour beaucoup de fans qui attendaient celui qui devait marquer un nouveau cap pour la licence, c’est la douche froide. SEGA avait prévenu, malgré les réticences des fans, le jeu sortira bien cette année. On sait désormais quand exactement.

Bonne ou mauvaise nouvelle selon les écoles. Sonic Frontiers sortira bel et bien cette année et le rendez-vous est donné le 8 novembre prochain sur consoles de salon et PC. Si vous suivez scrupuleusement l’actualité du jeu vidéo vous savez ce que ça veut dire. SEGA veut se frotter à God of War Ragnarok qui sortira un jour plus tard. Plusieurs développeurs auraient décalé leur date de sortie pour ne pas finir dans l’ombre de l’exclusivité PlayStation, mais c’est après tout peut-être ce que recherche l’éditeur japonais.

Depuis les premières vidéos de gameplay, Sonic Frontiers a en effet divisé la communauté, beaucoup n’étant pas convaincus par cette approche du monde ouvert. L’Opening Night Live de la Gamescom 2022 a été l’occasion de montrer le jeu sous un nouveau jour et mettre plus en avant son histoire. Amy Rose sera bien de retour dans ce scénario dont les enjeux peuvent paraître un peu plus sombres.