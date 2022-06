Sonic Frontiers fait ses débuts sur Nintendo Switch et ce n'est absolument pas encourageant. Dans un autre registre, de nouvelles informations expliquent le système de combat, le monde du jeu etc.

Sonic Frontiers était du Nintendo Direct Mini destiné à la promotion des futurs jeux tiers. Et ça va de soi, SEGA est venue avec une bande-annonce de gameplay de la version Switch. Le rendu ne va pas réconcilier les détracteurs avec le jeu.

Sonic Frontiers fait mal aux yeux sur Switch

Sonic Frontiers a publié du gameplay Nintendo Switch pour la première fois et ce n'est vraiment pas fameux. Malheureusement, les défauts techniques y sont encore plus frappants. Que ce soit le clipping, les détails ou la définition, le hérisson bleu y laisse des poils.

Passée la déception graphique, le jeu de SEGA a donné des informations intéressantes à son sujet dans différents domaines pour aguiller « les joueurs qui n'ont pas compris ». Cet épisode du renouveau associera des niveaux linéaires à une zone ouverte avec une carte du monde « plus grande que jamais ». Ah ! Un détail quand même sacrément important. L'exploration de Starfall Islands commencera avec son premier environnement Kronos Island.

Sonic explorera dans un premier temps Kronos Island. Son terrain et climat sont faits de pluie, de grandes cascades, de forêts luxuriantes, de montagnes et de tours en lévitation dans les airs. Les ruines qui parsèment l’île semblent être le foyer du peuple ancien des Kocos.

Les niveaux classiques

Les passages à l'ancienne de plateforme à haute vitesse seront accessibles dans le cyberespace de Sonic Frontiers. Mais il faudra au préalable résoudre des énigmes et réussir des défis pour atteindre ces niveaux classiques. L'open world regorgera de combats, casse-têtes (pour améliorer Sonic), de quêtes secondaires, de conversations et de portions cachées.

La carte est remplie d’accès au cyberespace construits par la civilisation ancienne de Starfall Islands. Les fans de Sonic auront la possibilité de résoudre des énigmes et d’accomplir des défis pour remporter des mécanismes de portail et accéder au cyberespace, où ils trouveront des niveaux classiques de plateforme à haute vitesse. Les défis du cyberespace permettent d’obtenir des clés d’unités nécessaires à la progression de l’aventure.

Une nouvelle mécanique et deux styles de jeu

On l'a vu, dans Sonic Frontiers, le hérisson bleu distribuera des coups de poing et de pied à ses ennemis, en plus d'y adjoindre une esquive, parade et des contres. Mais pour ceux qui ne veulent pas chercher les combos, il y aura un mode auto. Vous vous êtes aussi peut-être questionné sur la mécanique d'encerclement des adversaires, c'est une nouvelle capacité « Course-boucle ».

Sonic dispose d’une nouvelle compétence nommée « Course-boucle » lui permettant de créer une ligne de lumière sur sa trajectoire. Elle lui permettra d’encercler les ennemis, les objets et l’environnement pour créer divers effets et révéler les secrets de Starfall Islands.

Pour terminer, sachez que vous aurez deux styles de contrôle : action ou vitesse. Le premier permet d'être plus précis et semble plus permissif pour les débutants, et le second se focalise sur la rapidité ce qui pourrait entraîner plus d'erreurs de la part du joueur.

Sonic Frontiers est attendu en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.