Prévu pour l'hiver prochain, Sonic Frontiers devrait faire le show pendant les festivités de cet été avec une nouvelle bande-annonce, du gameplay et peut-être une date de sortie.

Après un très long silence, Sonic Frontiers est fin prêt à se révéler au grand jour. L’open world, souvent comparé à Zelda Breath of the Wilds, fera le plein d’infos pendant le Summer Game Fest. En attendant, SEGA dévoile un petit aperçu plutôt alléchant du gameplay.

Des extraits de gameplay pour Sonic Frontiers

L’attente ne sera plus très longue pour les fans du hérisson bleu. Très discret depuis son annonce, Sonic Frontiers sera sous le feu des projecteurs pendant la période du mois de juin. Les joueurs découvriront certainement une bande-annonce de gameplay complète, des premières impressions de la presse et une flopée d’interviews dans la foulée. Pour mettre tout le monde en appétit, SEGA dévoile un premier teaser montrant un petit aperçu qui devrait mettre l'eau à la bouche des fans les plus hardcores.

A première vue, Sonic Frontiers devrait reprendre quelques mécaniques des autres jeux en monde ouvert, avec des tours de repérages, du grind en haute altitude ou encore des puzzles avec des mécanismes à activer et évidemment des dézinguer des ennemis géants. S’il est difficile de se faire un avis avec seulement quelques extraits, il se pourrait bien que le jeu soit « le grand bond en avant pour la licence » espéré par les développeurs, même si le jeu a l'air assez vide. Rendez-vous dans les jours qui viennent pour en voir davantage et peut-être découvrir sa date de sortie.