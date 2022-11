Sonic Frontiers a reçu une nouvelle mise à jour 1.10 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. De quoi changer drastiquement l'expérience de jeu ?

Comme Pokemon Ecarlate et Violet, Sonic Frontiers n'est pas exempt de bugs et autres défauts. Des problèmes qui sont en partie corrigés dans le dernier patch.

Sonic Frontiers passe en version 1.10, les nouveautés

Le hérisson bleu est-il plus en forme avec la nouvelle mise à jour 1.10 de Sonic Frontiers ? D'après le changelog du patch disponible sur consoles et PC, ça a l'air. Cette update englobe un certain nombre de correctifs pour remédier à des soucis souvent rencontrés par les joueurs. Cela concerne des problèmes d'ordre audio, des plantages ou encore de stabilité et de performance. Le gameplay a aussi reçu des optimisations.

Toutes les nouveautés du patch 1.10 de Sonic Frontiers :

Correction de plantages aléatoires

Résolution de problèmes liés à l'audio

Ajout d'améliorations pour l'interface utilisateur

Ajout d'optimisations de gameplay

Améliorations de stabilité et de performance

Autres correctifs mineurs

Et pour le reste ? SEGA a entendu les critiques pour l'avenir mais les débuts prometteurs sur Steam devrait conforter le studio sur la direction à conserver pour la franchise. En dépit des retours négatifs, certains joueurs eux sont totalement sous le charme. Des utilisateurs pour qui Sonic Frontiers est d'ores et déjà LE jeu de l'année devant des pointures comme God of War Ragnarok, Elden Ring ou Horizon Forbidden West.