Malgré les appréhensions diverses avant la sortie de Sonic Frontiers, dont nous avons pu parler longuement sur Gameblog via plusieurs news, force est de constater que le jeu est un véritable succès. Sur le célèbre site Metacritic qui récence les notes de la presse et des utilisateurs. Le jeu recueil 8.2/10 et de manière générale les ventes sont très bonnes avec plus de 2,5 millions d'unités vendues. Dans ce contexte de réussite, pourquoi ne pas fêter Noël dignement en offrant un DLC gratuit à tous les joueurs ?

Selon le Twitter officiel de Sonic , les joueurs peuvent obtenir un Holiday Cheer Suit gratuit à porter dans le jeu, à partir d'aujourd'hui. À savoir donc tout simplement une tenue de Noël. Vous pouvez la retrouver au sein du message ci-desesous :

Pour vous faire une idée plus précise du jeu vous pouvez vous rendre sur notre TEST donc voici d'ailleurs la conclusion de l'ami Yohann :

S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas reprocher à Sonic Frontiers, c’est de ne pas rester sur ses acquis. Les équipes ont essayé d’intégrer la franchise dans le paysage vidéoludique d’aujourd’hui en succombant aux sirènes du monde ouvert. Bien mal leur en a pris. À l’arrivée, on se retrouve devant un open world à la fois vide et rempli de collectibles génériques, à la structure extrêmement répétitive, souvent repoussant graphiquement et avec une technique dépassée au clipping infernal, et qui semble n’être qu’un faire-valoir aux niveaux classiques que l’on aime tant. C’est seulement là que l’on prend du plaisir et lorsqu’on fonce à tout va pour enchaîner les rails, plateformes aériennes et autres bumpers. On voit les idées, oui, mais on ne comprend pas le projet global qui part malheureusement trop dans tous les sens, sans jamais réellement optimiser chaque aspect, comme les combats qui sont finalement dispensables. Ce n’est pas le retour du hérisson bleu tant espéré et ça nous désole vraiment.