Sonic Frontiers a surement fait les choses dans le désordre. Au lieu de présenter le jeu de manière cohérente pour que tout le monde puisse bien comprendre la direction du titre, Sega s'est contenté de vidéos assez lunaires sans vraiment convaincre, même les fans du hérisson.

Une nouvelle vidéo qui change tout pour Sonic Frontiers ?

Visiblement conscient du problème sur la communication autour de Sonic Frontiers, Sega vient de dévoiler une vidéo qui change "tout" et qui permet enfin de se rendre compte de quoi sera fait le titre. Une vidéo de gameplay avec un narrateur. Le titre montre ses ambitions et surtout montre tout son potentiel. Une vidéo qui se veut rassurante et qui semble déjà avoir un retour très positif.

On est bien loin de l'univers vide et le cruel manque de dynamisme des premières vidéos. Comme quoi, une simple bande annonce peut vraiment faire changer le regard que l'on porte sur un jeu. Pour mémoire, Sonic est attendu sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC le 8 novembre prochain. Et voici le scénario :

L'histoire commence lorsque Sonic, Miles "Tails" Prower et Amy Rose sont aspirés par un trou de ver et que Sonic est perdu sur une île mystérieuse, séparée de Tails et Amy. Une intelligence artificielle guide le joueur alors qu'il cherche à collecter les Chaos Emeralds et à retrouver ses amis.

Que pensez-vous de cette toute nouvelle bande annonce ? Est-ce assez pour vous convaincre de vous lancer dans l'aventure Sonic Frontiers ? Dites nous dans les commentaires.