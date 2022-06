Quelques heures après un teaser qui a hypé quelques fans, IGN diffuse les premières minutes de gameplay de Sonic Frontiers. Le grand virage du hérisson bleu en monde ouvert ne sera peut-être pas celui espéré.

Une première vidéo de gameplay pour Sonic Frontiers

Attendu de pied ferme par les inconditionnels du hérisson bleu, Sonic Frontiers montre enfin ce qu’il a dans le ventre avec près de 7 minutes de gameplay. L’occasion de découvrir la vision de SEGA pour ce passage au monde ouvert, où Sonic y explorera une grande région sur de fond de quelques notes de piano. On y retrouve les mécaniques habituelles qui permettent à la mascotte de prendre de la vitesse pour gambader à toute allure, des bumpers, des anneaux et quelques rails placés un peu partout pour grimper des tours plus vites.

La sensation du teaser se confirme un peu plus : cet open world a l’air tristement vide et sans âme. La direction artistique manque de couleur et de cachet et les failles techniques se font déjà voir. Le clipping et les problèmes d’affichage de certains éléments ponctuent toute cette séquence de gameplay. Il faudra évidemment attendre d’avoir le jeu en main pour se faire un avis définitif, mais ça risque d’être la douche froide pour celles et ceux qui l’attendaient impatiemment. Les plus nostalgiques pourront néanmoins se tourner vers la compilation Sonic Origins qui arrivera ce 23 juin sur consoles et PC.