La cérémonie des Game Awards 2022 s'est terminée il y a quatre jours, et pourtant, la guerre entre les « fans » de Sonic Frontiers et ceux de Genshin Impact n'a pas pris fin.

Genshin Impact 1 - Sonic Frontiers 0

Pour les joueurs qui ont dû voter pour le GOTY 2022, Elden Ring ou God of War Ragnarok n'existaient tout simplement pas. Après trois manches, la communauté a placé en tête des votes Genshin Impact et Sonic Frontiers. Un podium grandement remis en cause qui est à l'origine d'une guéguerre entre les adorateurs du hérisson bleu et ceux du gacha de miHoYo. Certains n'acceptent pas encore que la mascotte de SEGA ait pu perdre à la suite de cette cérémonie.

On commence avec deux posts relativement bon enfant, surtout le premier, qui réinvente à sa sauce l'issue du vote en trafiquant l'annonce vidéo de Geoff Keighley. « Félicitations, tu as débloqué la vraie fin » ajoute t-il.

En reprenant le meme de Predator, @TheChadSukiruzu considère que les fans se sont clairement fait voler et que Sonic Frontiers comme Xenoblade Chronicles 3 méritaient au moins un prix chacun.

Mais voilà, après l'annonce, il y a également eu des dérives tout bonnement incroyables. Sur Reddit ou Twitter, la toxicité l'a emportée. Des fanatiques un peu trop énervé ont déversé leur haine avec des commentaires injurieux et racistes, des campagnes de harcèlement et autres menaces de mort. Si la modération du subbreddit de Sonic Frontiers a fait globalement son travail en nettoyant tout cela, c'est plus compliqué sur Twitter où certains messages persistent. L'un des internautes estime pour sa part « avoir perdu la bataille mais pas la guerre ».

À noter qu'il y a également eu des invectives et des dérives du côté de la commu de Genshin Impact avec des joueurs qui, dans un cas comme dans l'autre, ne représentent heureusement pas les fans de base.