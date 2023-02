Malgré les critiques, Sonic Frontiers s'est vendu par millions, ce qui permet à SEGA d'injecter encore plus d'argent dans le prochain jeu de la franchise.

Alors qu'on aurait pu croire que Sonic Frontiers souffre des mauvais retours, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Pour son éditeur, le jeu est une réussite totale et le futur de la série est assuré.

Sonic Frontiers fait un tabac et rend heureux SEGA

Le succès de Sonic Frontiers montre que finalement, même avec des critiques divisées, l'appétence pour le hérisson bleu demeure intacte chez les fans. S'il a été relativement désavoué par la presse, ce nouvel épisode a en effet tiré son épingle du jeu grâce aux joueurs. En décembre 2022, le titre s'était vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, et actuellement, il arbore un très joli 8,2/10 de moyenne sur Metacritic pour le score des utilisateurs.

Pour SEGA, c'est un fort succès qui devrait se poursuivre les prochains mois avec la sortie de nouveaux DLC, mais aussi les différentes stratégies pour booster les ventes.

Il est vrai que le score Metacritic était légèrement inférieur à nos attentes, mais le score des utilisateurs était lui très élevé. Le nombre d'unités vendues a largement dépassé notre estimation initiale. Nous avons fait des campagnes promotionnelles intensives autour de la sortie de Sonic Frontiers, et comme annoncé récemment, ça nous a permis d'obtenir de bons résultats. Mais depuis, le prix de vente est revenu à la normale. Nous allons continuer à vendre sur le long terme en nous appuyant sur des stratégies comme le positionnement tarifaire, les promotions et le développement de nouveaux DLC. Via Reddit.

Sonic Frontiers va continuer d'empiler les yens.

Une suite à plus gros budget

Tout sembler rouler pour Sonic Frontiers donc... mais également pour la franchise. Précédemment, les équipes avaient laissées entendre que la structure en open world serait conservée, ce qui n'empêchera pas le développement de jeux plus classiques. Mais ce que nous avons appris pendant cette réunion avec les investisseurs, c'est que le potentiel Sonic Frontiers 2 aura un budget plus conséquent et ce très tôt dans sa conception.

Nous allons poursuivre avec un budget plus important, et ce dès la phase de recherches.

Une bonne nouvelle si cet argent est mis à profit pour gommer les nombreux défauts et offrir une meilleure finition aux prochains jeux de cette franchise culte.