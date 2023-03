Si la mascotte de Sega est presque aussi connue que le moustachu en salopette de Nintendo, Sonic en a vu de toutes les couleurs. Les jeux, à la qualité en dents de scie, se sont multipliés ces dernières années, et le hérisson bleu a opéré un récent virage à 180° avec Sonic Frontiers. Un titre qui avait pour ambition de bouleverser toute la franchise, mais qui a fini par diviser les fans à sa sortie. Toutefois, ça n’a pas empêché le hérisson d’avoir le vent en poupe puisque non seulement Frontiers a dépassé toutes les attentes, mais en prime Sonic a eu le droit à deux longs-métrages réussis qui ont cartonné eux aussi, un Sonic 3 est d’ailleurs en chantier, et une série Netflix.

Sega a d’ailleurs d’autres projets non-annoncés sous le coude et 2023 devrait être une année forte pour la licence d’après la firme. Toutefois, un nouvel événement pourrait bien venir changer la donne.

L'un des leaders de la Sonic Team change de poste chez Sega

Sega vient en effet d’affirmer que la célèbre Sonic Team, qui s’occupe du hérisson depuis des années, allait perdre l’une de ses têtes pensantes. Takashi Iizuka, réalisateur emblématique d’un bon nombre de jeux de la licence, en plus d'être l'un des leaders de la Sonic Team USA jusqu’à aujourd’hui, va en effet changer de poste dès le 1er avril prochain pour devenir Créative Officer sur la franchise pour le compte de Sega of America.

Une nouvelle qui pourrait bien chambouler quelques plans pour le hérisson, que ce soit de manière positive ou non. Pour le moment, les plannings ne semblent pas être impactés et il n’a pas encore été confirmé si Iizuka continuera, ou non, à tenir son poste à la Sonic Team USA en parallèle. L’avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c’est que cette année 2023 devrait nous réserver de nombreuses surprise concernant la licence et les projets à venir. Pour rappel, Iizuka lui-même avait déclaré que si « 2022 était une année importante », notamment à cause de la sortie de Sonic Frontiers, du film Sonic 2 et de la série Netflix Sonic Prime, 2023 devrait nous offrir « une deuxième vague qui ravira les fans et maintiendra la dynamique».

Maintenant, on attend de voir ce que Sega nous réserve, puisque pour le moment, aucune annonce n’a été faite.