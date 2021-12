S'il faut pour l'heure toujours se contenter d'un bien bref teaser d'une trentaine de secondes pour imaginer la forme que prendra le nouvel épisode de Sonic the Hedgehog, SEGA avance un à un ses pions en vue de préparer l'annonce officielle de celui qui se fait pour l'heure appeler Sonic Rangers... ou Sonic 2022, c'est au choix.

Mais les plans sémantiques se précisent un peu plus aujourd'hui, alors que SEGA vient de laisser échapper la mise en ligne d'un site Internet (qui mène évidemment à une erreur 403) au nom de domaine évocateur, puisqu'il s'intitule "http://frontiers.sonicthehedgehog.com". Les amateurs les plus avertis du hérisson bleu relieront sans mal cette information au récent dépôt de marque effectué par SEGA pour le même Sonic Frontiers :

Ce nouvel indice dessine donc potentiellement les contours du nouveau nom de Sonic 2022, un titre encore bien énigmatique, mais qui nous rappelle l'imminence de la cérémonie des Game Awards 2021, une soirée généralement synonyme de WORLD PREMIERE qui vont bien. Et pour ceux qui ne jurent que par des preuves et autres vecteurs d'indices, la page Steam de la licence vient de voir son compteur de titres passer de 34 à 35... Vous avez dit "bizarre" ?

Le producteur Takashi Iizuka avait récemment profité de ses quelques prises de parole pour tracer quelques pistes sur ce les joueurs sont en droit d'attendre d'un tout nouveau Sonic the Hedgehog, en parlant "d'avancée" ou "d'expérience nouvelle génération", des termes qui permettent de parler sans pour autant révéler quoi que ce soit.

Et pour les autres, il reste le mystérieux logo dévoilé lors du premier (et pour l'heure unique) teaser vidéo :

C'est quelque chose de symbolique qui apparait dans le jeu, mais sa signification est encore secrète. Cependant, je peux vous dire qu'il faut plus que de la déduction pour comprendre son sens, et nous communiquerons de nouveaux détails à ce sujet un peu plus tard, et nous vous remercions pour votre patience.