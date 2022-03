La sortie est pour bientôt alors Sonic 2 le film se dévoile à travers un deuxième trailer. Des extraits explosifs qui mettront l'hérisson bleu et son compagnon Tails à l'épreuve.

Deux ans après la sortie du premier long-métrage, Sonic 2 le film arrive le 30 mars 2022 au cinéma. Et pour s'assurer que le succès sera au rendez-vous, la promotion continue avec un dernier trailer inédit.

Un dernier pour la route

Plus que quelques jours avant de pouvoir retourner dans les salles obscures pour découvrir Sonic 2 le film. Une suite qui verra débarquer d'autres têtes connues de la franchise comme Tails et Knuckles. L'indispensable Dr Robotnik est aussi de retour sous les traits de Jim Carrey.

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros.

Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière.

Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

Le slogan de ce deuxième film, "2 fois plus d'aventure, 2 fois plus de fun", est largement explicité dans la dernière bande-annonce. Entre scènes d'action XXL et références pop culture, cette suite semble reprendre la formule qui a très bien fonctionné précédemment. Bon par contre, si vous n'avez pas aimé la prestation de Malik Bentalha, consultez plutôt le trailer en VO.

Sonic 2 sera suivi d'un troisième film et d'une série

Durant toute sa période d'exploitation, Sonic le film a engrangé 320 millions de dollars alors que son budget n'était "que" de 85 millions de dollars. Pour ses débuts, il a même explosé des records, dépassant d’autres adaptations de jeux vidéo, ce qui a facilité la mise en chantier de Sonic 2 le film.

Carton ou pas, Paramount Pictures a annoncé une série-live action sur sa plateforme Paramount+ avec Knuckles en vedette. Et c'est également confirmé, Sonic 3 le film est cours d'élaboration. Une sortie en 2024 ?

Aviez-vous apprécié le premier film ? Comptez-vous aller voir Sonic 2 le film au cinéma ? Dites nous tout en commentaires.