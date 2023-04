Son jeu vidéo est rempli de nostalgiques du nazisme et ce développeur n'en peut plus. Il s'agit du fameux Garry's Mod. Pour mémoire ce jeu sur Steam est une boîte à outils graphique qui était autrefois un mod de construction pour Half-Life 2, créé par Garry Newman en décembre 2004. Depuis 2006 il s'agit d'un jeu à part entière qui est composé de milliers de joueurs actifs. C'est bien simple, le titre sandbox permet toutes les folies avec notamment la possibilité de créer du contenu sur la Seconde Guerre Mondiale. Jusque là tout va bien mais très vite des serveurs ont commencé à instaurer une fascination morbide pour le nazisme avec du roleplay à la limite de la légalité (promotion explicite du Troisème Reich).

Beaucoup trop de nazis au gout du créateur du jeu Garry's Mod

C'est dans un long tweet assez explicatif que le créateur du Garry's Mod, Garry Newman a voulu mettre les choses au point. Notamment il s'inquiète de la présence de joueurs RP dans certains serveurs qui semblent être bien plus que de simples joueurs.

Il semble que certains d'entre eux aiment vraiment les nazis en dehors du jeu aussi. Si quelqu'un gère un serveur de jeu de rôle WW2 et reçoit des dons, et que ce groupe de joueurs hardcore réguliers aime vraiment les trucs nazis... C'est un problème. Nous ne voulons évidemment pas interdire tous les jeux sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, mais nous voulons nous débarrasser de la célébration des nazis

L'homme explique notamment qu'une partie du jeu est dans une zone grise depuis quelques temps maintenant et qu'il est temps de faire quelque chose. Sans pour autant interdire les mods sur la Seconde Guerre Mondiale qui ont beaucoup de succès au sein de la communeauté. Newman insiste également sur le fait que toute action qu'il entreprend ne devrait pas être considérée comme une perte de liberté ou une attaque arbitraire à l'encontre des joueurs.

Ce n'est pas un contrôle mental.

Il souhaite simplement faire de son jeu une zone plus sûre et moins illicite. Il précise d'ailleurs avoir fait fermer des serveurs problématiques.

Le racisme en ligne de mire

Le problème n'est pas tant d'utiliser des skins de soldats nazis pour le RP (ce qui peut déjà être jugé problématique en soi) mais plutôt d'effectuer des actions de RP tout en démontrant sa fascination pour le régime nazi. On trouve par exemple sur le Reddit consacré à certains serveurs toute une galerie de screenshots avec des légendes évocatrices et particulièrement douteuses du type "Deux officiers SA maltraitant un sans-abri" ou encore "Un citoyen surpris en train d'enfreindre le couvre-feu plaide auprès des soldats allemands". Et il suffit de jeter un œil à YouTube pour voir même certains joueurs réciter parfaitement et dans l'ordre le serment SS de fidélité à Adolf Hitler. Bref, il était grand temps d'agir contre ce type de contenu.