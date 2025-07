Après Solo Leveling Arise sorti en 2024 sur mobiles, et qui aura droit à une déclinaison PC courant 2025 et consoles Xbox courant 2026 baptisée Overdrive, comme annoncé lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025, voici qu'une nouvelle adaptation vidéoludique se fait jour. Celle-ci nous provient de NetMarble, et va prendre de la hauteur pour nous proposer une expérience rogue-lite qui rappelle grandement une certaine référence du genre de la part de Supergiant Games.

Solo Leveling se la joue divinité grecque dans un nouveau jeu

Après Arise sorti d'abord sur mobile, un premier jeu au succès tout aussi retentissant que l'œuvre originale, NetMarble veut visiblement s'arroger une part du juteux gâteau des adaptations vidéoludiques de Solo Leveling avec sa propre proposition. Entre donc en scène Karma, un RPG/rogue-lite solo.

Sur le papier, le gameplay de Solo Leveling Karma semble en tout cas tirer d'évidentes inspirations du côté d'autres gros titres du genre, avec en tête de liste le divin Hades, et un Hades 2 encore en early access mais qui fait déjà de très belles vagues. Nous allons en effet contrôler Sung Jinwoo via une vue isométrique, avec des combats qui s'annoncent très nerveux, et une sérieuse montée en puissance au fil de notre périple.

Solo Leveling Karma se permet par ailleurs une certaine originalité en tant que nouvelle adaptation vidéoludique : il racontera en effet une histoire inédite dans l'univers dont il s'inspire. Il sera ainsi question d'aider Sung Jinwoo à mener une bataille de plus de 27 ans contre les Monarques. Notre héros, visiblement amnésique, devra recouvrer la mémoire pour reformer la « Coupe Brisée de la Réincarnation », un artefact puissant qui pourra mettre fin à ses ennemis. Un concept somme toute plutôt habile pour justifier l'approche rogue-lite de Solo Leveling Karma. Il faudra toutefois patienter pour voir ce que cela donne, puisqu'il ne dispose pas encore de date de sortie, mais arrivera en tout cas sur PC, iOS et Android.

