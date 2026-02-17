La fièvre Solo Leveling va s'emparer à nouveau des joueuses et des joueurs. Un teasing dingue confirme des rumeurs de longue date, pour le plus grand plaisir des fans.

Véritable phénomène, le titre Solo Leveling a largement dépassé les frontières du roman et du webtoon. L'histoire mêlant dystopie, jeu de rôle et fantasy a conquis le monde entier, a fortiori à travers l'anime qui cartonne toujours sur Crunchyroll. Alors que la saison 3 et la version live-action se font attendre, une surprise que beaucoup espéraient se confirme enfin. Ça va particulièrement parler aux joueuses et aux joueurs.

Un teasing on ne peut plus clair pour Solo Leveling

L'engouement autour de Solo Leveling ne va pas s'éteindre de si tôt. Si la production de la saison 3 se veut mystérieuse, avec même des rumeurs d'annulation au profit d'un film1, les fans savent que d'autres projets vont voir le jour autour de l'histoire de Jinwoo, sans compter la suite qui s'écrit et se dessine avec Ragnarok. Cela dit, une autre surprise va faire la joie de bien des fans.

Comme beaucoup d'œuvres qui font sensation dans la pop culture, tout indique désormais que Solo Leveling va faire irruption dans Fortnite. En effet, un post de teasing sur les réseaux sociaux laisse clairement comprendre que la prochaine collaboration concernera Jinwoo : « le chasseur le plus faible de l'humanité », « Rang E », « Pas de potentiel. Pas de futur... ». Ça ne peut être que lui.

En mars 2025, des rumeurs faisaient déjà état de cette collaboration. Il aura donc fallu attendre un an pour qu'elles se concrétisent. Ainsi, Fortnite se met vraiment à l'ère de la Corée du Sud avec son Chapitre 7. Alors que les héroïnes de K-Pop Demon Hunters sont de nouveau à l'honneur, ce sera bientôt au tour de Solo Leveling d'entrer dans la bataille. Vraisemblablement, les skins tirés de l'anime devrait être disponibles à compter du 19 février 2026, avec le déploiement de la version 39.50. Compte tenu du phénomène autour de l'œuvre, nul doute que ce sera la folie dans le jeu d'Epic Games.