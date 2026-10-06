La célèbre série d'animation coréenne Solo Leveling a tout fraîchement dévoilé une surprise en lien avec un gros jeu gratuit populaire, mais ça divise.

En attendant de voir les prochaines aventures de Sung Jinwoo dans Solo Leveling, la série d'animation coréenne populaire forge une alliance avec Overwatch pour un crossover à durée limitée qui a lancé les hostilités dès aujourd'hui afin d'accompagner la Saison 5 du FPS multijoueur phare de Blizzard. Cela va une fois encore prendre la forme d'apparences pour certains héros en lien avec la série, mais certaines associations divisent clairement les fans.

Quels héros ont droit à une apparence dans la collaboration Overwatch x Solo Leveling ?

La bande-annonce de lancement de Blizzard Entertainment pour la saison 5 d'Overwatch, intitulée « Une doctrine sinistre », qui introduit donc entre autres le nouveau héros Support baptisé Doctrine, ainsi que les reworks de Chopper et Sombra, a également confirmé un crossover inattendu : le jeu de tir multijoueur s'associe officiellement à Solo Leveling pour proposer une série de nouveaux éléments cosmétiques destinés à différents héros.

La collaboration Overwatch x Solo Leveling s'intitule « Monarque des Ombres » et offre donc à certains héros une apparence en lien avec la célèbre série d'animation, comme suit :

Sung Jinwoo (Genji)

Cha Hae-In (Anran)

Igris (Faucheur)

Choi Jong-In (Vital)

Iron (Reinhardt)

Illustration des héros d'Overwatch avec leurs apparences de l'événement Monarque des Ombres © Blizzard

Combien de temps dure l'événement Monarque des Ombres ?

La collaboration Overwatch x Solo Leveling dispose toutefois d'une durée limitée : du 6 au 26 octobre 2026. Il ne faudra donc pas trop tarder pour les fans qui désirent récupérer les apparences exclusives à l'événement Monarque des Ombres.

À ce propos, plusieurs joueurs ont estimé que les choix des associations entre héros d'Overwatch et personnages de Solo Leveling représentaient une « opportunité manquée ». Tel est notamment le cas d'Igris pour Faucheur, alors que Vendetta semblait nettement plus pertinente. De même, Genji a droit à une apparence en lien avec le personnage principal de la série, mais cela lui donne un aspect beaucoup trop « basique » pour un héros qui à la base est un ninja cyborg.

Toujours est-il que la collaboration Overwatch x Solo Leveling bat actuellement son plein pour qui cela intéresse.

Source : Overwatch