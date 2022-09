La politique de Valve va changer pour Steam et le rythme des quatre évènements promotionnels saisonniers va se métamorphoser (un peu). Ainsi, à compter de l'année civile 2023, les soldes de printemps remplaceront les soldes du Nouvel An lunaire comme évènement promotionnel saisonnier.

"Pensez printemps!" (sur Steam)

Steam ajoute donc les soldes de printemps à la demande de la communauté d'équipes de développement et d'édition. Ainsi, il y aura offrons davantage d'opportunités entre les quatre évènements promotionnels saisonniers principaux. Puisque les promotions d'hiver et ceux du Nouvel An lunaire avaient tendance à se chevaucher. Il s'agit donc d'un changement principalement pour les développeurs.

Les dates à retenir :

Voici donc les nouvelles dates à retenir pour les soldes Steam :

Soldes d'automne : du 22 au 29 novembre

Soldes d'hiver : du 22 décembre au 5 janvier

Soldes de printemps : du 16 au 23 mars

Valve en profite pour sortir une petite FAQ sur la disparition du Nouvel An lunaire :