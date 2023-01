Plus de deux ans après sa sortie, la PS5 continue toujours de se faire désirer. Mais grâce à ce pack, vous pouvez enfin vous procurer cette fameuse console, en plus d'un écran PC ! Le tout à un prix imbattable !

Soldes 2023 : une PS5 et un écran PC gamer disponibles chez Carrefour !

Aujourd'hui, Carrefour nous propose un pack incroyable à un prix très intéressant. Le montant standard de la PS5 est de 549 €, et celui de l'écran Corsair Xeneon 32 pouces est d'environ 550 €. Mais avec la remise et le bonus d'achat Carrefour, vous pourrez mettre la main sur ce pack pour seulement 984 € !

Après l'augmentation des prix constatée depuis quelques mois, on remarque aujourd’hui que la console se vend souvent en pack. Mais les prix sont rarement aussi compétitifs que ceux qu'affiche Carrefour en ces soldes !

Pack PS5 : Carrefour nous propose un pack intéressant pour les soldes 2023

La PS5 de chez Sony est littéralement la console qui se fait le plus désirer dans l’histoire du jeu vidéo à cause d'une offre réduite et d'une demande en constante augmentation.

L’écran Corsair Xeneon, qui est proposé ici avec la console, est ce qu'il vous faut si vous voulez disposer d'une installation setup gaming. Avec sa diagonale de 32 pouces et sa résolution de 2560 × 1440, vous allez bénéficier d’une image qui rendra parfaitement hommage aux performances de la console.

Côté performances, cet écran est muni d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 165Hz. C’est plus qu’il n’en faut pour la PS5, vu que cette dernière ne supporte que 120Hz maximum. De plus, grâce à la technologie Quantum Dot, qui vient s'implémenter dans le rétroéclairage, les couleurs sont plus resplendissantes. Avec le HDR400, vous allez plonger en immersion totale lors de vos sessions gaming.

Ce pack de 984 €, dispo uniquement en cette période de soldes chez Carrefour, fera sûrement quelques heureux parmi vous.