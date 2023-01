Si vous faites partie des rares chanceux qui possèdent la fameuse PS5 de Sony, vous allez pouvoir profiter de jeux incontournables qui sont en réduction pendant cette période de soldes. Si, en 2023, les joueurs semblent tournés vers Hogwarts Legacy qui sortira le 10 février prochain, il faudra tout de même patienter encore quelques semaines.

Soldes PS5 : top 7 des jeux PS5 immanquables durant les soldes

Horizon Forbidden West a marqué l'année 2022, devenant un véritable chef-d'œuvre du studio Guerrilla Games, mais aussi pour le genre du monde ouvert « classique ». Passionnant de bout en bout, avec une direction artistique somptueuse et un univers très immersif, le titre est quasi irréprochable.

Avec son monde ouvert et le moyen de s'armer plus que jamais aux combats épiques que réserve le jeu, mais sans avoir l'impression de se balader pour farmer, ce jeu propose un gameplay étoffé à la perfection.

Les héros font honneur au Chevalier Noir le temps d’une aventure excitante inspirée des comic books. Gotham City est plus sombre que jamais, avec des combats techniques et nerveux. Ce jeu vaut vraiment le coup !

Il s’agit d’un jeu d’action efficace, mais qui ne se prend jamais au sérieux, c'est plutôt un jeu drôle avec un gros côté humoristique. Il ressemble énormément à Saints Row 3, qui est toujours apprécié même si il date de quelques années.

S'appuyant sur les fondations solides de Dead Space, The Callisto Protocol se démarque quand même grâce à des combats au corps à corps intenses. Côté graphisme, le jeu est plus que réussi, avec des textures et des effets spéciaux à couper le souffle.

Les forces de Stray résident dans son adorable protagoniste, qui est un chat, et ses décors, qui donnent extrêmement envie d'être explorés.

Faites-nous confiance, vous adorerez vivre la fin du monde prophétique avec les combats des dieux grecs et nordiques dans God of War: Ragnarök. Ce nouvel épisode renferme une aventure bouleversante, épique et extrêmement dense.