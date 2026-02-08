Parce que l’enchaînement entre les fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver n’était visiblement pas suffisant, certains éditeurs tentent malgré tout de vous faire du pied en bradant leurs jeux le temps de leurs propres soldes exceptionnelles. C’est notamment le cas de 2K qui, chaque année, propose une large opération commerciale sur les boutiques en ligne des principaux constructeurs.

L’éditeur propose ainsi des réductions sur une partie de son catalogue, couvrant aussi bien ses productions récentes que plusieurs titres devenus incontournables au fil des années. Que l’on préfère le sport, les mondes ouverts narratifs ou les expériences orientées action, ces soldes se veulent suffisamment larges pour toucher un public varié. Parmi les jeux mis en avant figurent notamment Borderlands 4 et Mafia The Old Country, sortis en 2025, ainsi que les licences sportives phares de 2K, comme WWE 2K25 ou NBA 2K26. Les soldes 2K se tiendront jusqu’au 19 février 2026 sur Steam et Xbox, et jusqu’au 25 février 2026 sur PlayStation. Voici un petit échantillon des offres proposées sur chaque plateforme.

Steam

Borderlands 4 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

: 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%) Sid Meier's Civilization VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

: 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) NBA 2K26 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Borderlands Collection : La boîte de Pandore : € au lieu de € (-%)

: La boîte de Pandore : € au lieu de € (-%) The Quarry : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

: 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) Risk of Rain 2 : 8,24€ au lieu de 24,99€ (-67%)

2 : 8,24€ au lieu de 24,99€ (-67%) Marvel's Midnight Suns : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

: 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) BioShock: The Collection : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 34,97€ au lieu de 637,54€ -90%)

: La boîte de Pandore : 34,97€ au lieu de 637,54€ -90%)

Les soldes 2K sur PS5 et Xbox Series

Borderlands®4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

: 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%) Mafia: The Old Country : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Marvel's Midnight Suns : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) The Quarry : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

: 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%) OlliOlli World : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : 2K