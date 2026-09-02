Solasta 2, considéré par beaucoup comme le Baldur’s Gate 3 à la française, a fait une annonce de taille. Le mode multijoueur arrive, accompagné d’une panoplie de nouveautés.
Souvent présenté comme le « Baldur’s Gate 3 à la française », Solasta 2 reprend avec fidélité les règles du jeu de rôle sur table, avec ses jets de dés imprévisibles et ses choix de groupe qui le sont tout autant. Depuis son lancement en accès anticipé en mars dernier, le CRPG n’a eu de cesse de s’améliorer au gré des mises à jour, mais il lui manquait encore une composante pour pousser l’expérience jusqu’au bout, jouer avec ses copains. Ce sera chose faite le 10 septembre 2026 avec l’arrivée du mode multijoueur dans Solasta 2.
Le multi arrive dans Solasta 2
Tactical Adventures a en effet annoncé l’arrivée du mode multijoueur de Solasta 2 en même temps que la mise à jour 1, le 10 septembre 2026. Jusqu’à quatre joueurs pourront ainsi former leur groupe et partir ensemble explorer le contenu, avec plusieurs outils pensés pour rendre l’expérience la plus agréable possible. Dans le multi de Solasta 2, les décisions importantes pourront notamment être soumises au vote du groupe, il sera possible de rejoindre un ami qui a déjà une partie en cours et un système de ping aidera à communiquer plus facilement pendant les combats et les phases d’exploration. Mais la mise à jour 1 du Baldur’s Gate 3 à la française offrira plusieurs autres nouveautés, autres que d’ouvrir les portes du multijoueur.
Elle introduira notamment l’Occultiste, la septième classe jouable, et deux sous-classes. Les Gardiens du Temps, capables de manipuler le rythme des affrontements ainsi que les Rêveurs, spécialisés dans les cauchemars et capables d’infliger l’épuisement aux ennemis. Voici dans le détail toutes les nouveautés à venir de la mise à jour 1 de Solasta 2 :
Toutes les nouveautés de la mise à jour 1
- Mode en ligne multijoueur coopératif jusqu’à 4
- Possibilité pour des amis de rejoindre en toute fluidité des aventures en cours grâce à l’option Hot join
- Vote en groupe pour les choix de dialogues et d’histoire
- Nouveau système de ping pour des échanges tactiques entre des membres du groupe
- Les Occultistes rejoignent Solasta II comme 7ème classe jouable, avec 2 options de sous-classes disponibles :
- Les Gardiens du Temps - Capables de manipuler le temps à leur avantage, donner un coup de boost à leur groupe pour agir plus vite, et perturber le cours du temps pour supprimer les réactions des ennemis
- Les Rêveurs - Maîtres des cauchemars, ils peuvent forcer leurs ennemis à s’endormir et leur infliger de l’épuisement
- Près de 30 nouveaux événements à découvrir lors de l’exploration du continent
- Personnalisation élargie des personnages
- Nouvelles coiffures
- Nouvelles barbes
- Nouveaux tatouages
- Nouvelles peintures de guerre
- Lancer de dés pour les stats des personnages
- Règles optionnelles relatives aux composants des sorts pour les joueurs à la recherche d'une expérience plus accessible, tout en conservant la possibilité de jouer avec les règles complètes du jeu de plateau
- Sauvegardes Cloud
- Un nouveau raccourci manette pour le mode Prudence durant les phases d’exploration afin de se faufiler plus facilement.