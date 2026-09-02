Souvent présenté comme le « Baldur’s Gate 3 à la française », Solasta 2 reprend avec fidélité les règles du jeu de rôle sur table, avec ses jets de dés imprévisibles et ses choix de groupe qui le sont tout autant. Depuis son lancement en accès anticipé en mars dernier, le CRPG n’a eu de cesse de s’améliorer au gré des mises à jour, mais il lui manquait encore une composante pour pousser l’expérience jusqu’au bout, jouer avec ses copains. Ce sera chose faite le 10 septembre 2026 avec l’arrivée du mode multijoueur dans Solasta 2.

Le multi arrive dans Solasta 2

Tactical Adventures a en effet annoncé l’arrivée du mode multijoueur de Solasta 2 en même temps que la mise à jour 1, le 10 septembre 2026. Jusqu’à quatre joueurs pourront ainsi former leur groupe et partir ensemble explorer le contenu, avec plusieurs outils pensés pour rendre l’expérience la plus agréable possible. Dans le multi de Solasta 2, les décisions importantes pourront notamment être soumises au vote du groupe, il sera possible de rejoindre un ami qui a déjà une partie en cours et un système de ping aidera à communiquer plus facilement pendant les combats et les phases d’exploration. Mais la mise à jour 1 du Baldur’s Gate 3 à la française offrira plusieurs autres nouveautés, autres que d’ouvrir les portes du multijoueur.

Elle introduira notamment l’Occultiste, la septième classe jouable, et deux sous-classes. Les Gardiens du Temps, capables de manipuler le rythme des affrontements ainsi que les Rêveurs, spécialisés dans les cauchemars et capables d’infliger l’épuisement aux ennemis. Voici dans le détail toutes les nouveautés à venir de la mise à jour 1 de Solasta 2 :

Toutes les nouveautés de la mise à jour 1