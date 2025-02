À l'occasion du Steam Next Fest, le studio français Tactical Adventures, composé de véritables fans de Donjons & Dragons, nous revient avec une démo jouable de son nouveau jeu, Solasta 2. Porté par l'Unreal Engine 5, celui-ci se présente, en tout cas de notre point de vue dans notre preview de cette dernière, comme une valeureuse alternative à Baldur's Gate 3. Vous pouvez donc juger par vous-même dès aujourd'hui, sans bourse délier.

Une démo pour Solasta 2, ou Baldur's Gate 3 avec une moustache française ?

En 2021, le studio français Tactical Adventures, créé notamment par le co-fondateur d'Amplitude (Humankind), souhaitait nous proposer ce qui se rapprorche le plus d'une partie sur table de Donjons & Dragons en jeu vidéo. Le résultat était globalement convaincant, mais quelque peu limité techniquement par le moteur Unity. Grâce à une base solide de fans, l'équipe a cependant pu s'atteler à une suite plus ambitieuse : Solasta 2, annoncée pour la première fois lors des Game Awards 2024.

On y retrouve donc bien le concept d'une partie de D&D vidéoludique, mais avec un changement de taille : l'utilisation cette fois du moteur Unreal Engine 5. Cela donne donc un jeu techniquement bien plus abouti et aguicheur, et aussi plus de flexibilité aux développeurs pour faire de Solasta 2 une suite surclassant totalement le premier opus. Naturellement, on ressent bien sur cette suite une certaine influence d'un certain Baldur's Gate 3 qui a provoqué un véritable raz de marée en 2023.

Le titre de Tactical Adventures présente cependant quelques prometteuses spécifictés, qui devraient en faire une bonne alternative pour les fans de C-RPG avec une sous-couche Donjons & Dragons. Solasta 2 devrait sortir en early access courant 2025. En attendant, vous pouvez l'essayer gratuitement via une démo de deux heures à l'occasion du Steam Next Fest, pour vous faire un premier aperçu de la proposition du petit mais talentueux studio français. À noter que cette démo vous permet en effet d'en découvrir le prologue, mais avec un groupe prédéterminé. Dans l'early access du jeu, nous pourrons cependant bien créer notre propre groupe de héros, comme dans le premier opus.

Source : Steam