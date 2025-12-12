Deux ans après l'éclatante victoire de Baldur's Gate 3 en tant que GOTY 2023, un autre C-RPG très prometteur adaptant les règles de Donjons & Dragons, cette fois par le studio français Tactical Adventures et baptisé Solasta 2, a profité du pre-show des Game Awards 2025 pour faire de grandes annonces. Et on sent clairement l'influence de Larian Studios sur le genre, au vu de ce qui a été présenté et de certains noms lâchés pour l'occasion, avec une date à surveiller de près.

Solasta 2 se la joue plus que jamais Baldur's Gate 3 à la française aux Game Awards 2025

Il y a presque un an, nous avions partagé nos impressions concernant la démo de Solasta 2, la suite d'un C-RPG ambitieux utilisant les règles du jeu de rôle Donjons & Dragons développé par le tout aussi ambitieux studio français Tactical Adventures. Cette démo semblait présenter un nouvel épisode encore plus ambitieux et abouti, en bâtissant sur les fondations solides laissées par Baldur's Gate 3 avant lui. Le titre allait, comme le chef d'œuvre de Larian, passer par une phase d'accès anticipé courant 2026.

Les Game Awards 2025 ont justement été l'occasion pour Solasta 2 d'annoncer la date de sortie de cette version précoce du jeu : le 12 mars 2026, pour l'heure uniquement sur PC. Mais Tactical Adventures avait encore d'autres surprises en réserve pour son nouveau jeu. La bande-annonce ci-dessous nous a en effet permis d'apprendre que le jeu est édité par Kepler Interactive, comme un certain Clair Obscur Expedition 33, et qu'il pourra compter sur un énorme casting.

Solasta 2 pourra en effet compter sur des comédiens de doublage désormais légendaires comme une certaine Devorah Wilde (Lae'zel dans Baldur's Gate 3) ou encore Ben Starr (Verso dans Clair Obscur ou Clive dans Final Fantasy 16). Voilà donc de nouveaux arguments pour convaincre les amateurs de C-RPG de surveiller le titre de Tactical Adventures.

Source : YouTube