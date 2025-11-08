Les fans de Skyrim ont déjà bien fait le tour du jeu, mais un mod ambitieux pourrait bien leur donner envie de s’y replonger une énième fois. Et il faut dire que ça donne vraiment envie.

Un monde immense, mais des voix trop familières dans Skyrim

Les jeux Bethesda sont réputés pour leur ampleur. Des centaines de personnages, des quêtes à n’en plus finir… mais souvent les mêmes voix d’un village à l’autre. Dans Skyrim, il n’est pas rare d’entendre un garde, un marchand et un mage partager le même ton ou les mêmes répliques. Résultat, un monde gigantesque, mais parfois un peu mécanique à l’oreille.

C’est là qu’intervient le moddeur spdude sur Skyrim, déjà connu dans la communauté pour ses projets de refonte audio. Cette fois, il a décidé de s’attaquer au problème en profondeur : plutôt que d’utiliser des voix générées par IA, il a choisi de faire appel à de vrais comédiens pour redonner de la personnalité aux habitants de Bordeciel.

De nouvelles voix, plus humaines

Le projet, baptisé Skyrim Revoiced, avance bien. Une première démonstration montre déjà plusieurs PNJ dotés de nouvelles voix, distinctes et naturelles. L’objectif est d’enrichir le jeu sans le dénaturer, en rendant chaque rencontre un peu plus unique.

Selon le créateur, le mod Skyrim devrait concerner une cinquantaine de personnages dans un premier temps, avec l’idée d’étendre progressivement la liste. L’approche est ambitieuse : en engageant de vrais doubleurs, le moddeur cherche à préserver la cohérence du jeu tout en évitant les limites et les approximations des voix synthétiques.

Ce choix d’éviter l’intelligence artificielle est loin d’être anodin. Ces derniers mois, plusieurs projets similaires avaient tenté d’ajouter des voix inédites via des outils automatisés, au grand dam d’une partie des joueurs. Ici, tout est fait à la main, avec des acteurs réels et un travail d’enregistrement complet.

Source : Skyrim Revoice