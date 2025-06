La longévité de Skyrim est impressionnante. Le cinquième opus des The Elder Scrolls est toujours aussi populaire et occupe encore le temps de nombreux joueurs. Avec ses vastes contrées et ses quêtes à foison, le jeu a toujours autant le goût de l'aventure, 14 ans après sa sortie. Face à une telle aura, de nombreux fans ont évidemment leur collection dédiée et une pièce de choix pourrait bien y trouver sa place.

Un coffret collector dingue pour les fans de Skyrim

Il y a des opportunités, on ne peut pas passer à côté ! Celle-ci en fait clairement partie. Le coffret vinyle collector « Ultimate Version » de Skyrim est actuellement en soldes chez Fnac. Avec ses quatre disques argentés, ses pochettes superbement illustrées, il rassemble l'intégralité de la bande originale du jeu dans un écrin parfait pour les fans.

Particulièrement prisé, le coffret Skyrim est déjà en rupture de stock en ligne. Cependant, il est encore disponible dans plusieurs magasins Fnac. C'est donc le moment où jamais de tenter votre chance, d'autant que c'est une édition limitée ! Car il est d'ordinaire proposé à 149 €. Or, pendant ces périodes de promotions, il reçoit une très belle remise de 70 %, si bien que son prix tombe à 44,70 €.





© Bethesda.

Une édition limitée à ne pas louper

Si vous passez à côté du coffret collector, vous aurez peut-être envie de craquer pour un autre objet de collection très prisé des fans. Il s'agit là aussi d'un vinyle - idéal pour les mélomanes ! - en édition limitée. The Elder Scrolls V Skyrim Atmospheres regroupe « 40 minutes de sons atmosphériques éthérés composés par le compositeur Jeremy Soule ».

La particularité de cette édition spéciale du vinyle Atmospheres de Skyrim est que le disque est transparent. Qui plus est, la pochette a été retravaillée avec effets UV somptueux. Tout nouveau sur le marché, il est proposé au prix de 39,99 € chez Fnac.