Plus de quatorze ans après sa sortie, Skyrim continue de fasciner et d’évoluer grâce à l’ingéniosité de sa communauté de moddeurs. La preuve une fois encore avec une vidéo spectaculaire publiée par le créateur Digital Dreams, spécialiste des démonstrations graphiques ultra-modées. Dans cette nouvelle présentation, le RPG culte de Bethesda s’offre une cure de jouvence hallucinante, avec plus de 3 500 mods, du ray tracing activé, un affichage en 8K à 60 FPS, et surtout la puissance brute d’une carte graphique RTX 5090.

Le Wunduniik Modlist pour Skyrim

Derrière cette performance impressionnante, on retrouve le modlist “Wunduniik”, une compilation ultra complète de mods soigneusement sélectionnés pour transformer Skyrim de fond en comble. Paysages, textures, effets météorologiques, animations, comportement des PNJ, IA, sons, éclairage… rien n’échappe à cette refonte totale.

La vidéo Skyrim montre des environnements bluffants de réalisme, des villages sublimés par des jeux de lumière dynamiques, et des panoramas qui pourraient passer pour des images issues d’un moteur nouvelle génération. On a presque du mal à croire qu’il s’agit encore du jeu de 2011. Finalement, seule la rigidité du personnage nous rappelle l'âge du jeu.

Une configuration monstrueuse pour un rendu hors normes

Pour faire tourner un tel monstre graphique pour Skyrim, il faut évidemment du matériel à la hauteur. Digital Dreams utilise ici une configuration ultra haut de gamme, incluant une NVIDIA RTX 5090, un processeur Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5, ainsi que des SSD NVMe dernier cri. Autant dire que ce n’est pas à la portée de toutes les machines, même en 2025.

Mais au-delà de la démonstration technique, c’est aussi l’occasion de saluer le travail titanesque de la communauté modding. Grâce à des outils comme ReShade, ENB et des packs de textures ultra HD, Skyrim n’a jamais été aussi beau. Il devient presque un nouveau jeu à part entière, réinventé au fil des années.

Source : Digital Dreams