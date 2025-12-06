En attendant The Elder Scrolls 6, Skyrim en a encore dans le ventre pour nous mettre une claque graphique, comme le prouve cette nouvelle vidéo du jeu ultra moddé en 8K.

Skyrim jouit d'une longévité qui peut rendre jaloux bien d'autres titres. Ce grâce à l'une des plus grandes communautés de moddeurs connue à ce jour, afin de le maintenir en forme d'ici l'arrivée a priori encore lointaine de The Elder Scrolls 6. À travers pléthore de mods graphiques ou pour moderniser certains éléments du jeu, le cinquième opus de la franchise a encore de très beaux restes, comme on peut le voir dans cette vidéo du jeu en 8K.

Skyrim émerveille encore en 8K grâce à la magie de milliers de mods

Malgré un moteur clairement plus tout jeune, Skyrim parvient à ne prendre presque aucune ride grâce à une batterie de mods permettant de le maintenir au goût du jour sur le plan visuel. Le titre peut compter en ce sens sur une énorme communauté de moddeurs travaillant au jour le jour sur le vénérable jeu. Cela prend notamment la forme de Wunduniik Wiki, un site mettant à disposition de tout un chacun une collection de mods pour en faire quasiment un jeu moderne. Attention toutefois, cette collection comporte le nombre colossal de plus de 3000 mods. Elle demande donc une machine plutôt robuste pour bien tourner, et surtout beaucoup d'espace de stockage.

Le résultat vaut en tout cas le coup d'œil, comme l'illustre une fois encore Digital Dreams. Dans une vidéo en 8K, la chaîne met en avant la liste de Wunduniik pour afficher un Skyrim presque méconnaissable. Le tout saupoudré en prime d'un support complet du Ray Tracing, histoire de compléter la formule magique.

Pour faire tourner Skyrim dans de telles conditions, il faut évidemment du matériel à la hauteur. Digital Dreams utilise ici une configuration ultra haut de gamme, incluant une NVIDIA RTX 5090, un processeur Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5, ainsi que des SSD NVMe dernier cri. Autant dire que ce n’est pas à la portée de toutes les machines, même en 2025, et surtout depuis la récente flambée du prix de la RAM, entre autres produits informatiques.

Source : Digital Dreams sur YouTube