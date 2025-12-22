À défaut d’être en mesure de nous en dire plus sur The Elder Scrolls 6, dont le développement progresserait toutefois « vraiment très bien » selon Todd Howard, Bethesda continue de faire ce qu’il sait faire de mieux : exploiter The Elder Scrolls 5: Skyrim. Quatorze ans après sa sortie, le RPG phénomène continue ainsi de s’exporter sur de nouvelles machines en débarquant sur Nintendo Switch 2, où il est toutefois confronté à de nombreux problèmes techniques. Heureusement, un patch a désormais été déployé pour corriger le problème.

Skyrim reçoit une importante mise à jour sur Nintendo Switch 2

En effet, comme le veut la tradition chez Bethesda, c’est avec une nouvelle version bardée de bugs que Skyrim a fait son arrivée sur la console de Nintendo le 9 décembre dernier, provoquant ainsi la colère des joueurs. Car dans le lot se trouve notamment un problème particulièrement gênant, à savoir un gros problème de latence, que Digital Foundry a même été jusqu’à qualifier de pire que sur la plupart des jeux streamés en cloud. C’est dire l’état d’urgence de la situation donc, que les développeurs ont fait en sorte de régler aussi vite que possible.

Peu avant le week-end, un nouveau patch a ainsi été déployé par Bethesda, qui invite donc les joueurs à le télécharger avant de relancer Skyrim sur leur Nintendo Switch 2. Il semblerait d’ailleurs que le problème soit au cœur de ce dernier, puisqu’aucun autre détail n’a été communiqué par le studio concernant des potentiels correctifs supplémentaires. « Dans une mise à jour du 19 décembre 20025, nous avons corrigé un problème qui causait une latence pour les joueurs de Skyrim sur Switch 2 », se contente d’annoncer Bethesda sur son site officiel.

À quelques jours des fêtes de fin d’année, où les développeurs prennent généralement un peu de repos, cela n’a toutefois rien de très étonnant. Il est d’ailleurs fort probable que le studio se soit concentré sur l’essentiel, en prévoyant de revenir sur le reste dès son retour en début d’année prochaine. Heureusement, au vu des retours de la communauté, Skyrim semble aujourd’hui bel et bien tourner d’une meilleure façon sur Nintendo Switch 2. De quoi en profiter au mieux durant les fêtes donc, même si du travail reste assurément encore à faire.

Source : Bethesda