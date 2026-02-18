Disponible depuis le 9 décembre dernier sur Nintendo Switch 2, The Elder Scrolls 5: Skyrim est loin d’être passé inaperçu auprès des fans de Bethesda. Et pour cause, si l’idée de pouvoir emmener ce RPG emblématique partout avec soi en a incontestablement séduit plus d’un, l’état technique dans lequel il est sorti a encore une fois contribué à faire couler beaucoup d’encre. Heureusement, le travail continue pour Bethesda, qui vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour de Skyrim sur la console de Nintendo.

Skyrim accueille une grosse mise à jour sur Switch 2

En effet, après un premier patch déployé en urgence fin décembre afin de corriger tous les problèmes de latence remontés par la communauté, Bethesda a enfin lancé la version 1.2 du jeu, qui inclut de nombreuses améliorations à tous les niveaux. Correction de bugs, amélioration de la fréquence d’image, amélioration des performances, rien n’a été laissé de côté par le studio. Voici donc le patch notes complet de la mise à jour 1.2 de Skyrim sur Nintendo Switch 2 :

Fonctionnalités

Ajout d’un mode 60 Hz dans les paramètres d’affichage qui permet aux joueurs de basculer entre « Prioriser les graphismes » et « Prioriser la performance ».

En supplément, le framerate a été verrouillé à 30 Hz en mode « Prioriser les graphismes » pour un gameplay plus fluide.

Corrections de crashs et de performances

Correction d’un crash qui se produisait lors de la lecture du livre « The Crimson Dirks Vol. 4 » dans le cadre de la quête « Tilted Scales » en allemand.

Un plantage lié à l’audio a été corrigé.

Correction d’un crash, d’un chargement infini et d’un gel de Skyrim qui se produisaient parfois lorsque l’on sélectionnait rapidement « Charger » plusieurs fois dans le menu Pause.

Correction d’un crash qui se produisait lorsque le sort « Transmuter le minerai » était lancé à plusieurs reprises en dehors du campement d’Haltered Stream.

Amélioration des chutes de FPS qui se produisaient aux emplacements suivants

Pendant la quête « Hide and Seek » à Kynesgrove.

Pendant le combat à Secunda’s Kiss.

Lors de la découverte de l’emplacement « Drelas’ Cottage ».

Lors du combat contre un géant au campement Talking Stone.

Corrections de bugs visuels

Lorsque l’on regardait les plans d’eau à distance ou dans les menus de Skyrim, ceux-ci se déplaçaient vers le haut et vers le bas.

Au loin, les peupliers apparaissaient teintés de bleu.

La transition hors des grottes pouvait provoquer l’apparition d’un contour de l’entrée pendant le fondu vers l’arrière de l’écran de chargement.

Corrections apportées à l’interface utilisateur

Le passage du mode souris au mode manette pendant un dialogue ou dans le menu Aide entraînait la mise en surbrillance d’options différentes.

Le passage du mode souris au mode manette dans les menus d’aide ou les conseils utilisateur ne mettait pas à jour les invitations d’appel de façon dynamique.

L’option « Prêt/Ranger » était absente du menu Contrôles de souris des Joy-Con 2 sur Skyrim.

L’option « Supprimer » restait grisée dans le menu Charger lors du passage du mode souris au mode manette.

La suppression d’une sauvegarde dans les menus Sauvegarder / Charger réinitialisait la sélection mise en surbrillance en haut de la liste du menu.

En mode souris, le curseur restait bloqué dans une petite partie de l’écran lors du passage du mode docké au mode portable, ou lors de l’interfaçage avec GameChat.

Correction des commandes

Le bonus « Œil de Lynx » pour le tir à l’arc restait actif après être passé du mode souris au mode manette.

Le fait de maintenir le joystick droit enfoncé pendant la réaffectation d’un bouton entraînait la disparition de ce bouton de la liste des commandes dans Skyrim.

Les Joy-Con 2 fournissaient un retour haptique en mode souris.

Les boutons ne répondaient plus lorsque les commandes étaient reconfigurées pendant le déplacement des Joy-Con 2 en mode souris.

La rotation de la map en mode souris était plus lente et moins fluide qu’en mode manette.

Correction d’un problème audio

L’effet sonore de défilement continuait à être joué lorsque l’on maintenait enfoncé le joystick gauche ou les boutons situés en haut ou en bas des menus Sauvegarder / Charger de Skyrim.

Correction de localisation

« Amiibo » apparaissait au pluriel en Espagnol.

Divers

Ajout de nouvelles traductions pour les fonctionnalités mentionnées ci-dessus et mises à jour de l’interface utilisateur.

Des mises à jour ont été apportées au générique du jeu.

Comme d’habitude, précisons que la mise à jour de Skyrim sur Nintendo Switch 2 devrait alors se lancer automatiquement lors de l’allumage de la console. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la vignette du jeu, appuyez sur les boutons « + » ou « - » de votre manette, et sélectionnez l’option « Mettre à jour le logiciel ». Il ne vous reste ensuite plus qu’à lancer le titre de Bethesda pour profiter de toutes les corrections apportées par la mise à jour 1.2.

Source : Bethesda