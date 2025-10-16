Le mois prochain, Skyrim fêtera son 14ème anniversaire. Pourtant, après toutes ces années, l'emblématique RPG de Bethesda compte encore une énorme communauté de fans passionnés, qui n'ont visiblement pas trouvé de meilleure alternative à sa formule bac-à-sable dans un monde ouvert fantastique. Ce notamment grâce à la plus large communauté de moddeurs existante, qui lui permet de rester d'actualité grâce à de nouveaux contenus ou encore d'importants liftings graphiques. Durant le dernier FRVR Podcast, son designer en chef, Bruce Nesmith, a partagé son avis sur cette impressionnante longévité.

L'avis estomaqué du designer en chef de Skyrim sur son phénoménal succès

En attendant fébrilement The Elder Scrolls 6, plusieurs titres ont essayé de jouer sur les platebandes de Skyrim afin de lui voler la vedette. En mai dernier, nous avons notamment eu Tainted Grail: The Fall of Avalon, qui pouvait plus ou moins s'en rapprocher. Malheureusement pour eux, The Elder Scrolls 5 reste le maître incontesté des RPG fantastiques bac-à-sable en monde ouvert, même 14 ans après sa sortie.

Bruce Nesmith, designer en chef de Skyrim, avait principalement trois mots pour expliquer cette impressionnante prouesse : « What the Hell ?! » (ou « C'est quoi ce bordel ?! », dans la langue de Molière). Plus précisément, il a indiqué au micro de FRVR Podcast qu'il était « éternellement choqué que le jeu soit encore autant un succès après tant d'années. L'année après sa sortie, un autre jeu aurait dû l'éclipser. Skyrim aurait dû perdre de sa magie, surtout vu les nombreux bugs qu'il s'est traîné pendant des années. Ou peut-être deux, trois années plus tard ? Cinq, dix ? Et finalement il est toujours là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? ».

À un autre point de l'interview, le designer en chef de Skyrim se fend toutefois d'une explication plus rationnelle. « Je pense que le jeu propose une approche du monde ouvert comme personne ne l'avait fait auparavant. Et peu de gens ont essayé de le concurrencer depuis ». Se pourrait-il donc que le seul jeu capable de détrôner Skyrim ne soit autre que sa suite directe, The Elder Scrolls 6 ? Malheureusement, il faudra a priori attendre jusqu'à au moins fin 2027 pour le découvrir. Gageons que son illustre aîné sera encore là pour aider les fans à patienter.

Source : FRVR Podcast