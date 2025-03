Cet énorme mod de Skyrim, particulièrement attendu, apporte des nouvelles positives et très encourageantes pour la suite. Il promet de nombreux changements et améliorations dans le jeu. Ça sent bon !

Le projet Skyblivion avance à grands pas. Ce mod titanesque, qui vise à recréer The Elder Scrolls IV: Oblivion avec le moteur de Skyrim, vient d’atteindre une étape cruciale : toutes les régions de Cyrodiil sont désormais modélisées. Une avancée majeure, mais il reste encore du travail avant la sortie prévue en 2025.

Une carte complète, mais encore du travail pour ce gros mod Skyrim

L’équipe de Skyblivion a confirmé que toutes les zones du monde ouvert ont été créées avec le moteur de Skyrim. La dernière à être finalisée est le bassin du Nibenay, une vaste région à l’est de Cyrodiil. Mais attention, cela ne signifie pas que le mod est terminé. Maintenant que la carte est en place, les développeurs vont revoir certaines zones pour améliorer les détails et peaufiner l’ensemble.

Même avec un monde complet, plusieurs étapes restent à finaliser :

Le navmesh (la navigation des PNJ) doit être optimisé. Sans cela, les personnages risquent de se bloquer contre des obstacles ou de ne pas se déplacer correctement.

(la navigation des PNJ) doit être optimisé. Sans cela, les personnages risquent de se bloquer contre des obstacles ou de ne pas se déplacer correctement. Les intérieurs , notamment ceux liés aux quêtes principales, doivent encore être créés ou améliorés.

, notamment ceux liés aux quêtes principales, doivent encore être créés ou améliorés. Les quêtes, justement, ne sont pas encore toutes intégrées. À ce stade, six d’entre elles n’ont pas encore été développées.

Un projet qui cherche encore des bénévoles

Pour accélérer le développement de ce mod de Skyrim, l’équipe recherche toujours des volontaires ayant des compétences en modélisation, programmation ou level design. Ceux qui souhaitent participer peuvent rejoindre le projet et apporter leur pierre à l’édifice.

Les fans de The Elder Scrolls attendent Skyblivion avec impatience. Redécouvrir Oblivion avec les graphismes de Skyrim, c’est un rêve pour beaucoup. Si l’équipe réussit à peaufiner tous les aspects techniques et narratifs, ce mod pourrait bien devenir une référence absolue dans la communauté des joueurs. En attendant, il ne reste plus qu’à suivre son évolution… et espérer que l’attente en vaille la peine !

Source : Skyblivion