C'est presque devenu un running gag mais Skyrim est disponible quasiment partout où c'est possible, dans toutes les versions inimaginables. Et cette Anniversary Edition Switch semble avoir de gros problèmes.

The Elder Scrolls 5 : Skyrim Anniversary Edition est disponible depuis le 11 novembre 2021 sur tous les supports sauf la Nintendo Switch qui a eu le droit à cet honneur il y a quelques jours à l'écriture de cette news. Globalement c'est une version classique du jeu mais avec des quêtes, armures et modes de jeu supplémentaires qui est en plus facturée au prix fort. Sur Switch par exemple, il faut tout de même débourser 60 euros, ce qui ne manque pas de faire hurler les joueurs.

Une version onéreuse de Skyrim avec des bugs

Mais le pire c'est que pour ce prix vous avez visiblement le droit à une version assez catastrophique de Skyrim sur Nintendo Switch. Ainsi comme le reporte Nintendo Life, de nombreux joueurs ont signalé des problèmes, le principal problème étant des chutes de framerate assez horribles et des plantages fréquents.

Le pire, c'est que si vous réinstallez simplement le jeu Vanilla sans le contenu de l'édition anniversaire, il redevient fluide comme avant la mise à jour.



Quelque chose a dû mal tourner avec les modules complémentaires.

On peut suivre cette aventure pittoresque via le forum Reddit et notamment le genre de vidéos ci-dessous :

Outre Reddit, les gens se plaignent naturellement aussi sur les réseaux sociaux de Skyrim :

Hey @ElderScrolls @bethesda donc depuis cette mise à jour de la version Switch, il y a de sérieux problèmes de frame rate dans certaines villes mais principalement à Riften, la mise à jour est géniale à avoir sur Switch mais nous avons besoin d'un patch pour que tout redevienne comme avant !

Espérons que Bethesda puisse réagir rapidement à tout ceci.