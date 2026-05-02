À défaut d'un Remake officiel, qui sortira probablement tôt ou tard, Skyrim n'en a pas nécessairement besoin pour encore nous asséner une claque visuelle.

Skyrim a beau avoir 15 ans bien tassés, il peut compter sur une titanesque communauté de moddeurs pour rester au goût du jour, et même largement rivaliser avec des jeux nettement plus modernes. On peut par exemple citer The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered il y a déjà un an, qui offrait une magnifique cure de jouvence visuelle au titre original grâce à l'Unreal Engine 5. Via un portage de fan récemment mis à jour sur le cinquième épisode, il se fait cependant surclasser.

Skyrim plus beau qu'un Remaster officiel sur Unreal Engine 5 grâce aux moddeurs

Même 15 ans après sa sortie, Skyrim continue de fédérer une immense communauté de fans. Ce grâce à son univers fantastique bac-à-sable propice aux plus folles aventures, et au potentiel presque infini grâce à la communauté de moddeurs la plus active à ce jour. Qu'il s'agisse de créer l'équivalent de DLC, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'en moderniser les graphismes, le titre légendaire de Bethesda ne cesse d'évoluer avec son temps.

Cet énorme travail de la communauté de moddeurs de Skyrim a ainsi récemment donné naissance à un portage officieux du jeu sur l'Unreal Engine 5, agrémenté de quelques mods, via une initiative de Greg Coulthard. Téléchargeable en passant par le Discord de son créateur, ce portage permet à tout chacun de profondément changer l'aspect visuel du jeu. Cette nouvelle mouture supporte notamment des technologies modernes comme le DLSS, le FSR ou la Génération d'Images. Grâce à ce portage de Skyrim sur la dernière version du moteur d'Epic Games, le titre affiche une plastique superbe, comme vous pouvez vous en rendre compte via la vidéo de Digital Dreams ci-dessous.

Pour profiter de ce nouvel outil sur Skyrim, il faudra toutefois faire preuve d'un peu d'huile de coude, s'y connaître en modding et disposer d'un puissant PC pour faire tourner le tout correctement. Mais le résultat vaut définitivement le coup d'œil. Voilà peut-être une raison de relancer ce jeu légendaire en attendant son successeur, The Elder Scrolls 6, qui ne devrait hélas a priori pas sortir avant encore un moment.

Sources : Greg Coulthard sur Discord, Digital Dreams sur YouTube