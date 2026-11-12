Pour marquer le 15ème anniversaire de son titre mythique, Bethesda a présenté du nouveau contenu qui devrait faire grandement plaisir aux fans de Skyrim.

Ce 11 novembre 2026, Skyrim célébrait officiellement et jour pour jour son 15ème anniversaire. Histoire de fêter cet événement charnière comme il se doit, Bethesda a annoncé un pack qui pourrait attirer l'attention des joueurs qui songeaient à retourner à Bordeciel après toutes ces années pour marquer le coup. Il s'agit plus précisément d'un pack de ce que le studio considère comme les meilleures Créations, des mods spécialement mis en avant par le géant américain. À noter toutefois qu'il s'agit de mods malheureusement payants, mais à un prix réduit pour l'occasion, et accessibles tant sur PC que sur consoles.

Que contient le pack de Créations Anniversaire pour fêter les 15 ans de Skyrim ?

Bethesda a annoncé l'existence de ce fameux pack via une page dédiée sur son site officiel. Ce pack Créations Anniversaire de Skyrim inclut ce que Bethesda considère comme cinq des meilleures « Créations » disponibles sur son dispositif pour célébrer l'anniversaire du jeu. Dans ce pack, il y en a pour tous les goûts, entre des quêtes peuplées d'Orques, des donjons nains, une arme dwemer antique, un nouveau compagnon plein d'entrain et un foyer chaleureux.

Pour fêter cet anniversaire marquant, le « Pack Anniversaire de Skyrim » rassemble ainsi cinq Créations issues de moddeurs vérifiés. Chacune offre potentiellement une nouvelle raison de revenir dans le jeu, avec les mods suivants :

Legacy of Orsinium par Veelpot : une série de quêtes en lien avec les Orques

par Veelpot : une série de quêtes en lien avec les Orques Kaitryn Fair-Shadows par anbeegod : une nouvelle compagnonne

par anbeegod : une nouvelle compagnonne Legendary Dungeons Dwarven Delves par Trainwiz : une série de donjons nains

par Trainwiz : une série de donjons nains Arquebus par Shoeburglar : une arme à feu dwemer ​​​​​​​

par Shoeburglar : une arme à feu dwemer ​​​​​​​ Shadetree Lodge par TheRealElianora : un nouveau logis pour une halte entre deux aventures dans Skyrim

© Bethesda

Comment récupérer le pack Créations Anniversaire ?

Pour récupérer ce pack Créations visant à célébrer les 15 ans de Skyrim, il suffit de se rendre sur le site Créations dédié, où il dispose d'une tribune privilégiée pour l'occasion. Au total, ce pack s'affiche au prix de 1 500 crédits, alors que, séparément, son contenu reviendrait à 3 000 crédits. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une offre promotionnelle.

Bethesda précise par ailleurs que le « Pack Anniversaire » quittera le site Créations le 12 décembre 2026. Cela vaut d’ailleurs pour d'autres packs mis en avant par Bethesda dans son billet visant à célébrer le 15ème anniversaire de Skyrim.

Source : Bethesda