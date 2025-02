Les années passent, mais Skyrim reste indétrônable dans le cœur de certains joueurs qui continuent de l’améliorer encore et toujours. La preuve avec cette nouvelle fonctionnalité.

Bonne nouvelle pour les fans de Skyrim ! Un nouveau mod gratuit permet d’améliorer la fluidité du jeu grâce à la génération d’images DLSS. Développé par l’équipe Community Shaders, ce mod donne un vrai coup de jeune au RPG culte de Bethesda. Le jour et la nuit ?

Une alternative gratuite enfin disponible sur Skyrim

Jusqu’ici, la technologie DLSS Frame Generation était réservée aux abonnés Patreon du moddeur PureDark. Désormais, grâce à la communauté, tout le monde peut en profiter sans payer sur Skyrim. Ce mod utilise NVIDIA Streamline, un plugin qui permet aux cartes graphiques RTX 40 Series de générer des images intermédiaires. Résultat : un jeu plus fluide et plus agréable à jouer, sans trop solliciter le processeur.

Comme souvent avec les mods, il y a quelques contraintes. D’abord, un bug persistant de DirectX 11 empêche DLSS et Reflex de réduire la latence comme prévu. Heureusement, si votre jeu tourne déjà à plus de 60 FPS, cela ne devrait pas poser de problème.

Autres points à noter :

Pas de compatibilité avec Skyrim VR , qui utilise déjà une autre technologie de fluidité.

, qui utilise déjà une autre technologie de fluidité. Incompatibilité avec SSE ReShade Helper , et effets limités avec ReShade en général.

, et effets limités avec ReShade en général. Un réglage obligatoire : il faut fixer la limite d’images par seconde à la moitié du taux de rafraîchissement de l’écran via SSE Display Tweaks.

Une solution idéale en attendant mieux

Avec l’arrivée prochaine des cartes GeForce RTX 50 Series, NVIDIA prépare une nouvelle technologie, Smooth Motion, qui pourrait remplacer ce système. Mais en attendant, ce mod reste une excellente option pour ceux qui possèdent une RTX 40 Series et veulent un Skyrim plus fluide.

D’autant plus que la communauté ne s’arrête pas là ! La suite Community Shaders a déjà ajouté des améliorations graphiques comme le rendu physique réaliste (PBR), les ombres dynamiques des nuages, et un éclairage amélioré. D’autres nouveautés sont en route, notamment pour optimiser le rendu du jeu sans provoquer de crashs. Le tout est disponible sur Nexus.

Source : Nexus