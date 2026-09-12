Après avoir collaboré avec Xbox pour une gamme inspirée de la console, Ikea poursuit son improbable opération séduction auprès des joueurs en débarquant cette fois dans The Elder Scrolls Skyrim avec un véritable contenu gratuit officiel et à utiliser en jeu. Vous avez bien lu, le fabricant suédois a décidé de poser quelques cartons directement dans Bordeciel.

Un DLC gratuit pour Skyrim assez lunaire

C’est l’indémodable meuble Kallax qui vient s’installer dans le jeu, rebaptisé pour l’occasion Kallax Storageborne, en référence au personnage principal de Skyrim. Et pas question de laisser la bibliothèque prendre la poussière dans votre maisonnette, elle pourra rejoindre votre aventure en tant que compagnon. Oui, elle peut se battre et se dote même d’une voix reconnaissable pour le public américain, puisqu’elle est doublée par Matt Berry, récemment aperçu dans le film Minecraft. Comme toute bonne étagère qui se respecte, elle permet également de ranger vos objets et de vous décharger de votre butin sur elle. Et tout joueur de Skyrim sait que la surcharge de l’inventaire est un problème aussi vieux que les dragons de Bordeciel.

Si vous n’en pouvez plus de voir ses planches, vous pourrez évidemment décider de vous séparer de votre bibliothèque ambulante et pas besoin de retourner la chercher. Il vous suffira en effet de crier « IKEA ! » pour la faire revenir. Non ce n’est pas une blague. La collaboration gratuite entre Ikea et Skyrim ne s’arrête pas là. De nouveaux donjons, conçus avec Kinggath Creations, font également partie de ce pack gratuit. Leur architecture devrait certainement rappeler aux joueurs les longues déambulations dans les magasins de la marque, à ceci près qu’il faudra cette fois affronter de véritables menaces et non juste combattre la tentation d’acheter une énième étagère ou accessoire. En parlant de menace dans Skyrim, un boss, Clutter Golem, a également été créé pour lâcher un casque en forme de boulette de viande Ikea.

Et si le concept n’était pas assez absurde, lesdites boulettes peuvent aussi être consommées en tant que nourriture pour gagner de la vie. Si l’absurdité de cette collaboration entre Skyrim et Ikea vous tente, le pack gratuit est maintenant disponible. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans le menu Creations du jeu, puis de télécharger le pack Ikea.

Source : IKEA