Skyrim continue, encore et toujours, de s'améliorer avec le temps. Et ce mod ajoute enfin une fonctionnalité très attendue par tout le monde. Il était temps !

Skyrim n’a pas dit son dernier mot. Plus de dix ans après sa sortie, le RPG culte de Bethesda continue d’évoluer. La communauté de moddeurs vient une nouvelle fois de repousser les limites du jeu avec une mise à jour majeure du mod Community Shaders. Et cette nouvelle version 1.2.0 a de quoi faire plaisir aux joueurs, notamment ceux en quête de fluidité et de belles performances.

Un vrai coup de boost pour les FPS grâce au FSR 3 sur Skyrim

La grande nouveauté de cette mise à jour, c’est l’arrivée du Frame Generation d’AMD FSR 3. Pour faire simple, cette technologie permet d’augmenter significativement le nombre d’images par seconde, avec un gain estimé entre 60 et 70 % de performance selon les configurations. De quoi redonner un sacré coup de jeune à Skyrim, surtout si vous jouez avec des mods gourmands. Autre bonne nouvelle : le système s’active automatiquement sur les écrans 120 Hz et plus. Mais il reste possible de l’activer manuellement si besoin, via les options du mod.

Les utilisateurs de cartes NVIDIA ne sont pas oubliés. Le DLSS Frame Generation est également pris en charge, même s’il s’agit encore d’une version un peu ancienne. Les versions les plus récentes ne sont tout simplement pas compatibles avec DirectX 11, moteur sur lequel tourne toujours Skyrim.

Certaines fonctionnalités comme NVIDIA Reflex ou le Multi Frame Generation ne sont pas encore disponibles sur Skyrim. Cela dépendra de futures corrections côté NVIDIA. En revanche, l’AMD Anti-Lag 2, lui, fonctionne parfaitement avec cette mise à jour.

Un mod qui améliore bien plus que la fluidité

Ce n’est pas tout. La version 1.2.0 de Community Shaders apporte plein de petites améliorations visuelles bienvenues. Parmi elles, un nouveau modèle d’ombrage pour les herbes, une meilleure gestion des collisions, des textures plus nettes, une lumière ambiante retravaillée, des effets de pluie plus réalistes, et même une optimisation du rendu des zones humides. Le tout permet à Skyrim de paraître plus vivant, plus naturel, et franchement plus beau à l’œil. Pour récupérer tout ça, c'est sur Nexus.

Source : Nexus