Skyrim fait partie des rares jeux capables de traverser les générations sans perdre leur aura. Depuis sa sortie en 2011, le RPG de Bethesda s’est invité sur presque toutes les plateformes du marché. Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, beaucoup espéraient revoir Bordeciel dans de bonnes conditions. Le portage était attendu comme une simple formalité, un moyen d’offrir encore une fois l’aventure classique, mais plus confortable. La réalité est tout autre. Hélas...

Skyrim accumule les problèmes

Peu après la sortie du jeu sur Switch 2, les premiers retours ont commencé à tomber. Et ils ne sont pas tendres.

Sur Reddit et d’autres communautés, les témoignages se multiplient, tous pointant la même chose. Skyrim souffrirait d’un retard à l’affichage colossal, une forme d’input lag qui ruinerait totalement la prise en main. Un joueur résume l’ambiance générale. Selon lui, la version Switch 2 serait « handicapée par un input lag énorme ». Il explique avoir constaté près d’une seconde de retard entre une action et son exécution à l’écran. Une sensation qui rend les combats mous, la caméra imprécise et les menus difficiles à naviguer. Comme si cela ne suffisait pas, il ajoute que les améliorations visuelles sont minimes et que l’aventure tourne toujours à 30 fps. Pour lui, le constat est clair. Il préfère encore relancer Skyrim sur Switch 1, au moins plus réactif.

Au fil des heures, les plaintes se sont accompagnées de récits similaires sur Skyrim. Certains affirment avoir senti la gêne dès les premières secondes de jeu. Un joueur raconte avoir tenu dix secondes avant de comprendre que quelque chose n’allait pas. Pour lui, impossible d’avancer plus loin. Skyrim serait simplement « injouable » dans cet état. Un autre détail aggrave la frustration. L’input lag toucherait aussi bien le mode portable que le mode docké. Que l’on joue sur la console ou sur un téléviseur, la latence resterait la même. Certains affirment ne pas réussir à s’habituer à ce délai permanent, qui perturbe autant l’exploration que les combats.

L’espoir d’un correctif

Malgré ce déferlement de commentaires négatifs sur Skyrim, une partie de la communauté veut croire que la situation n’est pas définitive. Plusieurs joueurs rappellent que la version Anniversary Edition sortie sur la Switch 1 avait connu un lancement compliqué. Les performances chaotiques avaient finalement été corrigées une semaine plus tard grâce à un patch. Ces souvenirs laissent penser que Bethesda pourrait suivre le même chemin et rapidement réagir sur Switch 2.

En attendant un correctif officiel, un utilisateur a même proposé une solution temporaire. Modifier la sensibilité du stick droit, en la ramenant autour de 50 %, atténuerait légèrement la latence. Ce n’est pas une solution miracle, mais cela peut rendre l’expérience un peu plus supportable.

Source : Reddit