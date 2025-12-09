The Elder Scrolls Skyrim fait partie de ces jeux qui traversent les générations sans jamais vraiment vieillir. S’il est devenu culte, c’est autant pour son monde ouvert qui a façonné des dizaines de titres contemporains que pour la stratégie de Bethesda : proposer le jeu sur absolument toutes les plateformes possibles et imaginables. Sa réputation n’est plus à prouver, mais la firme américaine semble bien décidée à traire sa vache à lait jusqu’à la dernière goutte. Et donc, surprise (ou pas vraiment), juste avant les Game Awards 2025, Bethesda a balancé une nouvelle annonce. Pas besoin d’être analyste pour deviner la suite.

Ca y est, Skyrim est dispo sur Nintendo Switch 2

Aussi longtemps qu’une nouvelle console existera, Skyrim y trouvera un moyen de s’installer. La blague, devenue presque un rite générationnel à l’image de GTA 5, veut que chaque nouvel hardware ait son nouveau portage de The Elder Scrolls Skyrim. PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, Anniversary Edition, VR… Les aventures du Dovahkiin sont revenues sous tant de formes qu’on ne peut presque plus les compter sur les doigts de la main. À l’approche des Game Awards 2025, Bethesda surprend donc une nouvelle fois les joueurs : l’Anniversary Edition de Skyrim est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, ça y est ! Cet énième portage regroupe le jeu de base, ses trois extensions officielles (Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire) ainsi que toutes les mises à jour publiées à ce jour et l’ensemble des contenus communautaires intégrés à cette édition.

Cette version Nintendo Switch 2 de Skyrim embarquera évidemment quelques nouveautés tirant parti de la console, notamment une résolution rehaussée, des chargements plus rapides, des performances optimisées, une compatibilité Amiibo et la prise en charge du mode souris des Joy-Con 2. Comme pour la première version Switch, cette édition inclut aussi les équipements inspirés de The Legend of Zelda Breath of the Wild, dont l'épée de légende, le bouclier hylien et la tunique de champion. Bonne nouvelle pour les possesseurs de l’Anniversary Edition de Skyrim sur Switch bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers la version Nintendo Switch 2. Pour ceux qui n’ont que l’édition classique, une upgrade payante est proposée à 19,99€, tandis que le jeu complet sur Nintendo Switch 2 est proposé à 59,99€.

Source : Bethesda