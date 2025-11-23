Skyrim reste profondément ancré dans le cœur des fans, des années après sa sortie, et la communauté attend toujours son mod le plus ambitieux. Celui-ci donne justement de ses nouvelles.

Skywind refait parler de lui avec une nouvelle vidéo. Le remake monumental de Morrowind dans le moteur de Skyrim avance lentement, mais chaque apparition publique rappelle à quel point le projet est ambitieux. Et surtout, à quel point la communauté attend sa sortie. Cette fois, l’équipe montre le côté le plus sombre de Vvardenfell. Et le résultat est aussi inquiétant que prometteur.

Ce mod Skyrim avance bien

Le teaser de ce mod Skyrim dure près de quatre minutes. On y découvre des squelettes, des esprits, des Daedra et d’autres créatures inquiétantes qui rôdent dans des lieux déjà emblématiques. L’atmosphère est lourde, presque suffocante, et l’ensemble donne un vrai aperçu de ce que Skywind pourra offrir en matière d’ambiance. La vidéo est narrée par plusieurs doubleurs de la communauté. Les répliques ont été écrites uniquement pour ce teaser, mais elles suffisent à installer une ambiance dramatique très efficace.

Skywind a une histoire particulière. Le projet a commencé avant même la sortie de Skyrim, en tant que simple portage baptisé Morroblivion. Mais l’arrivée du Creation Kit en 2012 a tout changé. L’équipe a décidé de repartir de zéro et de refaire Morrowind entièrement, assets compris. Depuis, le remake est devenu un chantier titanesque. Tout est refait : textures, sons, modèles 3D, animations. C’est long, mais les résultats sont impressionnants.

Des progrès concrets ces derniers mois

La communication autour du projet Skyrim s’est intensifiée en 2025. En mai, une longue vidéo de gameplay a été publiée. Puis, en septembre, une présentation complète a été dévoilée lors du Creation Mod Con. Et les avancées sont nombreuses. D’abord, chaque PNJ a désormais un doubleur. C’est un énorme pas en avant, surtout pour un RPG aussi dense que Morrowind. Ensuite, l’ambiance sonore a été enrichie. Les villes ont davantage de vie, les dialogues de fond sont plus variés, les environnements plus immersifs.

En parallèle, de nouveaux bâtiments ont été ajoutés pour donner à chaque personnage un véritable lieu de vie. Les artistes travaillent aussi sur des ruines inédites et des fresques créées spécialement pour Skywind. Petit à petit, le monde prend forme. Malgré ces progrès, difficile de dire quand Skywind sera terminé. L’équipe du mod Skyrim reste prudente et ne communique aucune date. Le développement dépend uniquement de bénévoles passionnés, ce qui explique la lenteur du processus. D’ailleurs, l’équipe recherche encore des volontaires pour renforcer l’équipe. Modélisation des vêtements, audio, effets spéciaux, animation… de nombreuses compétences sont recherchées. Même les personnes débutantes peuvent aider sur certaines tâches.

Source : Skywind