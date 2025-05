Si vous êtes fan de The Elder Scrolls, cette vidéo va vous parler. Le projet Skywind vient tout juste de dévoiler une nouvelle démo de gameplay. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça envoie du lourd. Pour rappel, il s'agit d'un mod Skyrim. Le but ? Recréer The Elder Scrolls III: Morrowind (sorti en 2002) dans le moteur de Skyrim Special Edition

Morrowind dans Skyrim, ça avance bien

Dans cette séquence du mod de Skyrim, on découvre une quête inédite baptisée "Sauver Joncis Dalomax", qui nous emmène du fort impérial de Silène jusqu’aux sombres ruines daedriques d’Ashurnibibi. Au programme : exploration, baston, pièges vicieux… et surtout un aperçu des énormes progrès du projet.

La quête suit un scénario complet. Vous incarnez le Nérévarine, envoyé pour sauver un chevalier de l’Ordre de Cœurébène. Rien de révolutionnaire, mais l’ensemble est rythmé, bien mis en scène, et porté par des dialogues entièrement doublés. Oui, chaque personnage parle. À l’époque de Morrowind, seuls les premiers mots de chaque conversation étaient doublés, le reste s’affichait uniquement à l’écran. Si c’était normal à l’époque, aujourd’hui, ça peut casser l’immersion. Grâce à ce doublage, mais aussi à la meilleure qualité des animations et de la mise en scène, on a vraiment l’impression de vivre une aventure plus moderne. Plus proche de Skyrim.

Des progrès visuels impressionnants

Côté technique, Skywind impressionne. Dans cette vidéo, l’équipe met en avant son travail sur Skyrim avec :

Les effets météo dynamiques

L’éclairage , bien plus naturel et immersif

, bien plus naturel et immersif Les pièges et créatures , retravaillés avec soin

, retravaillés avec soin L’ambiance sonore, entre musiques originales et bruitages travaillés

Les ruines daedriques, notamment, dégagent une atmosphère pesante et inquiétante. Les jeux d’ombres, les lumières tremblotantes… tout semble pensé pour rappeler les sensations du Morrowind original, mais avec une vraie modernité. Ce qu’il faut savoir, c’est que Skywind est entièrement réalisé par des bénévoles. Dans les commentaires, on voit d’ailleurs plusieurs anciens contributeurs reconnaître leur travail, parfois réalisé il y a des années. Certains retrouvent des modèles 3D oubliés, d'autres entendent leur voix dans le jeu. C’est un projet Skyrim collectif, et ça se sent à chaque seconde.

