15 ans après sa sortie, Skyrim continue de se mettre à jour grâce à sa communauté fidèle, et tel est le cas pour une fonctionnalité majeure, voire indispensable.

Skyrim ne serait certainement pas le jeu légendaire qui continue encore à faire parler de lui après tant d'années sans sa communauté de moddeurs, qui est sans conteste l'une des plus anciennes et reste l'une des plus importantes dans le domaine. On peut même dire que certaines créations de fans ont largement supplanté l'héritage du jeu original développé par Bethesda en 2011. C'est notamment le cas du mod qui nous intéresse ici, considéré par beaucoup comme absolument indispensable, et qui reçoit une refonte d'envergure près de 10 ans après sa dernière mise à jour.

Un des mods les plus populaires de Skyrim reçoit un important ravalement d'interface

Il existe aujourd'hui des centaines de milliers de mods sur Skyrim, et des moddeurs continuent d'en produire pratiquement chaque jour, même 15 ans après sa sortie. Certains transforment radicalement les graphismes du jeu, l'étoffe de nouveaux contenus comme des régions, quêtes, équipements ou monstres, parmi tant d'autres possibilités. Pourtant, l'un des mods les plus populaires et téléchargés de toute l'histoire du titre mythique de Bethesda en est un qui modifie... son interface, qui de base est tristement célèbre pour être d'une ergonomie affligeante.

SkyUI est en effet un incontournable pour transformer l'interface de Skyrim en quelque chose d'infiniment plus agréable à parcourir sur PC. Sa dernière mise à jour remontait toutefois à 2017, lors de la sortie de l'Édition Spéciale. Après cela, le mod est tombé en désuétude, tandis que la communauté de moddeurs continuait d'avancer, obligeant les joueurs à superposer d'autres mods pour pallier ses limitations croissantes.

SkyUI est donc récemment passé à sa sixième version, téléchargeable notamment sur Nexus Mods pour le plus grand plaisir de nombreux joueurs de Skyrim avec une série de changements particulièrement appréciables, en intégrant notamment plusieurs mods supplémentaires que les joueurs devaient installer séparément. La mise à jour est également entièrement rétrocompatible, ce qui signifie que la multitude de mods sur lesquels les joueurs ont construit leurs ordres de chargement fonctionneront sans problème lors de la transition. Une excellente nouvelle qui épargnera des heures à résoudre d'éventuels conflits entre les mods. En prime, son code source est désormais disponible sur GitHub, et donc modifiable à l'envi par quiconque le désire.

Crédits : schlangster sur Nexus Mods

Source : Nexus Mods