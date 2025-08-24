The Elder Scrolls V: Skyrim n'a pas fini de vous surprendre ! Une belle nouveauté enrichit encore le jeu et va faire plaisir à de nombreux fans, c'est certain.

Avis aux amateurs de Skyrim ! Nous savons bien que vous attendez The Elder Scrolls 6 avec impatience. Malheureusement, le compte-à-rebours est (très) loin d'être terminé avant de pouvoir mettre la main dessus. Dès lors, pourquoi ne pas relancer le cinquième opus pour patienter ? D'autant qu'une nouveauté totalement gratuite est sortie il y a peu et qu'elle va vous changer la vie.

L'exploration change du tout au tout dans Skyrim

En 14 ans d'existence, l'aura de The Elder Scrolls 5 Skyrim n'a pas faibli. Son épopée monumental en terre de Bordeciel a marqué plusieurs générations de joueuses et joueuses. Encore aujourd'hui, de nombreux fans parcourent encore ce monde de fantasy rempli de dragons. Néanmoins, il faut reconnaître que le jeu de Bethesda accuse son âge. Mais, comme souvent dans ce genre de situation, les fans ont des solutions.

Sur PC, Skyrim regorge de mods en tout genres qui peuvent considérablement renouveler votre expérience de jeu. C'est encore le cas avec l'un des plus récents, sorti à la mi-août. Fruit du travail de CutterFly, il offre une toute nouvelle mécanique qui va faire briller les yeux des fans d'Assassin's Creed ou, tout simplement, de The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Et vous allez vite comprendre pourquoi.

Le mod en question, qui est gratuit soit dit en passant, s'intitule « SkyParkour ». Vous l'aurez compris : il intègre le parkour, soit l'escalade libre, dans Skyrim. Grâce à lui, vous adonner à la grimpette partout dans Bordeciel. Que ce soit des façades de maison, des montagnes, des bordures quelconques... vous pourrez monter dessus et ainsi naviguer beaucoup plus facilement dans le vaste open-world du jeu. Ce genre de fonctionnalité avait grandement manqué aux fans depuis TES 2 et, ici, tout laisse à penser qu'elle peut littéralement vous changer la vie.