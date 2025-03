Même 14 ans après sa sortie, Skyrim n'a pas à rougir de jeux beaucoup plus récents, grâce à une communauté de moddeurs passionnés, capables de véritablement faire de la magie avec une ancienne version du Creation Engine de Bethesda qui accuse très sérieusement son âge. D'autres encore s'amusent à porter le RPG légendaire sur des moteurs plus jeunes. Tel est notamment le cas ici d'un remaster officieux sur l'Unreal Engine 5, qui a récemment accueilli plus de 1 000 nouvelles textures. Voyons ce que cela donne.

Lumière sur le remaster officieux de Skyrim sur l'Unreal Engine 5

Alors que The Elder Scrolls 4: Oblivion devrait très bientôt avoir droit à un remake officiel sur l'Unreal Engine 5, couroisie du studio Virtuos (également responsable de Metal Gear Solid 3 Remake), Skyrim doit pour l'instant se contenter d'un remaster sur le même moteur, réalisé par un développeur amateur, du nom de Greg Coulthard. Celui-ci annonçait il y a peu sur son serveur Discord la mise en ligne d'une nouvelle version de sa création, comportant notamment l'ajout de plus de 1 000 textures. Nous pouvons voir le résultat dans une vidéo de la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams.

On peut ainsi apercevoir que l'Unreal Engine 5 fait de bien belles choses s'agissant de l'éclairage sur le vénérable Skyrim. Grâce à ses technologies propriétaires telles que Nanite et Lumen, les effets de lumière sur le décor gagnent sérieusement en réalisme. Les décors en eux-mêmes peuvent cependant être en deçà de ce que des moddeurs ont déjà fait sur le jeu de base. Rappelons toutefois qu'il s'agit d'un projet en cours de développement, à l'initiative d'une seule personne.

Naturellement, ce remaster officieux de Skyrim sur l'Unreal Engine 5 n'est accessible que sur PC. Malgré le grand âge du jeu, la gourmandise du moteur d'Epic Games risque également de nécessiter une puissante configuration pour en profiter en toute fluidité.

Sources : Digital Dreams sur YouTube ; Serveur Discord de Greg Coulthard