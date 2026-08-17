15 ans plus tard, Skyrim semble toujours aussi immortel. Le RPG de Bethesda traverse les âges et les plateformes comme peu de productions avant lui. Et cette longévité, le jeu la doit à une communauté de moddeurs particulièrement active et dévouée, qui s’acharne régulièrement à l’améliorer touche par touche, voire à le transformer complètement. Après plus d’une décennie et des milliers d’heures de bidouille, Skyrim va recevoir une fonctionnalité que l’on qualifierait aujourd’hui de « banale », mais qui semblait impossible à l’époque pour Bethesda : de la neige véritablement déformable.

De la neige dynamique bientôt dans Skyrim

Laisser des traces dans la neige, avec de vraies déformations et des sillons restant visibles derrière le personnage, sera bientôt possible dans The Elder Scrolls 5. La neige dynamique fait partie des vieux serpents de mer de la communauté, considérée comme quasiment irréalisable avec les fondations techniques du Creation Engine. Mais si elle était hors de portée du vieux moteur de Bethesda, elle ne l’était manifestement pas pour Josef Rudberg, moddeur bien connu de la scène Skyrim. Ce dernier a en effet partagé ses avancées et expliqué que la difficulté principale venait surtout de la géométrie largement statique du jeu, l’obligeant à bricoler sérieusement le moteur. En ajoutant des couches 3D aux surfaces enneigées, le moddeur semble donc avoir trouvé la parade à un problème que nombre de ses confrères pensaient impossible à résoudre.

Ce nouveau mod de Skyrim est déjà fonctionnel, mais le chantier est loin d’être terminé. La neige peut progressivement se régénérer, c’est-à-dire que les traces de pas finissent par disparaître au gré des chutes de neige. Le créateur doit cependant encore régler plusieurs interactions, notamment avec les PNJ et les sorts, mieux calculer l’accumulation de neige en fonction de l’intensité des précipitations, et, à terme, prendre en compte le vent et sa direction.

Quand sortira le mod de la neige ?

Aucune fenêtre de disponibilité n’a été communiquée pour le moment. Rudberg avance à son rythme et prouve encore qu’après 15 ans, rien ne semble impossible pour Skyrim. Et la communauté n’a pas manqué de réagir avec enthousiasme. « Enfin, Skyrim 2 », « Je pensais que ce serait impossible », « C’est un miracle de modding » sont autant de commentaires ayant reçu le plus de votes sur les forums. Il n'y désormais plus qu'à attendre pour dessiner (et on sait ce que vous allez faire) dans la neige. Vous pouvez suivre l'avancée de ses progrès à cette page.

Source : PppPlyr1 sur Nexus Mods